В Арсена Мірзояна, на відміну від багатьох топових музикантів, весь репертуар україномовний. Тож він емоційно реагує на будь-які виправдання російськомовних українців. Відмазки Маші Єфросиніної та Олі Полякової, які нібито не фонтанують, "бекають, мекають" рідною мовою, співака дуже дратують.

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Арсен Мірзоян про мовний скандал з Єфросиніною та Поляковою

Оці всі відмазки: "Я не можу українською спілкуватися". То не роби того взагалі. Не виходь в ефір, бл*ть, не спілкуйся з людьми, закрий на х*й свою передачу. Просто закрий на х*й. Як дивитися таку передачу, коли російська мова як червона ганчірка для бика? Знову, виходить, є за і проти. Знову розбрат,

– вважає Мірзоян.

Ба більше, співак запевняє, що ще до 2014 року російські артисти приїжджали в Україну й казали: "Люди, самоідентифікація – це дуже важлива штука, а особливо в публічній площині". Тож він вважає, що на українську мову всі медійні персони мали перейти не після 24 лютого, а бодай після окупації Криму та війни на Донбасі.

"Я думаю, що з 2014 року, коли почалася війна, Мінкульт мав щось робити, артисти мали усвідомити це. Але, як ми бачимо, не подіяло. І мало того, зберегли русскій мір і прітащілі его сюда. Отака історія", – наголошує Арсен Мірзоян.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті: дивіться відео онлайн