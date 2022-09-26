Несколько месяцев назад певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина отказались говорить по-украински в своем шоу, чем вызвали справедливое возмущение у своих подписчиков. В очередном выпуске Полякова обратилась к коллегам и заявила, что их не поддержали.

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Оля Полякова обратилась к коллегам

Исполнительница пожаловалась, что из артистов ее и Ефросинину не поддержал никто, кроме Суханова и Гордона. Она возмутилась этим и буквально послала коллег.

Когда у нас были проблемы ни одна тварь из шоубизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержали. Остальные засунули языки в ж*пу и не поддержали. А наши друзья нас еще пытались потопить. Так вот, господа артисты, придут снова рыночные отношения в Украину, не приходите ко мне со своими клипчиками. Идите в ж*пу!

– сказала Оля Полякова.

"И будьте там, где вы были, когда нас хейтили, а вы сидели и в ср*ки свои языки задвигали, господа коллеги", - добавила она в своем обращении.

Маша Ефросинина тоже лаконично высказалась по этому поводу: "Война действительно многое нам показала, обнажила. Это будут незабываемые воспоминания".

Заметим, Полякова оправдывалась тем, что их шоу "Взрослые девочки" снимается как на кухне как частный разговор. Пяти месяцев войны для нее было слишком мало, чтобы научиться шутить с подругой собственно украинским. Но хейт и критика от украинцев подействовали, поэтому следующие выпуски вышли уже на украинском.

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