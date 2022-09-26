Для 27-річної Софії Стужук це буде четверта дитина. У першому шлюбі з Дмитром Стужуком блогерка народила сина Давида і двох доньок – Лолу та Олівію. Тоді як для Антона Левданського – друга, у нього вже є донька від попередніх стосунків.

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Любителька росіян Софія Стужук вагітна вчетверте

Ми помножили наше кохання. У нас буде наше прекрасне продовження. Я вагітна четвертою дитиною. А загалом у нас буде п'ять на сім'ю,

– оголосила Софія Стужук.

Вона вже давно розповіла б підписникам, серед яких багато росіян, що вагітна від Антона. Однак він наполягав зачекати. Схоже, бізнесмен хотів, щоб дівчина сповістила про поповнення вже у статусі нареченої.

"Але я тепер хоч зрозуміла, чому Антон казав не розповідати, поки "час не прийде". Я думала, який ще час. Бачить Бог. Я намагалася таїти як могла, надто довго навіть для мене", – додала блогерка.

Софія Стужук вагітна вчетверте / Фото з телеграму блогерки

Цікаво, що далеко не всі фоловери зраділи за Софію Стужук і привітали її з четвертою вагітністю.

Я в шоці, що деякі люди дозволяють собі висловлювання на кшталт "скільки можна" або "звичайно, що ти ще можеш". Це просто край хамства,

– поскаржилася вона в телеграмі.

Слід пам'ятати, що Софія Стужук хоч і втекла від російських ракет у Латвію, де живе її коханий, але росію країною-агресоркою не вважає. Вона пише про те, що "десь там за нас вирішили, комусь там життя людей – розмінні монети". Очевидно, усе для того, щоб заробляти на російських блогерах, які досі беруть у неї рекламу.