Кілька місяців тому співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна відмовилися говорити українською у своєму шоу, чим викликали справедливе обурення у своїх підписників. У черговому випуску Полякова звернулась до колег і заявила, що ті їх не підтримали.

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Оля Полякова звернулась до колег

Виконавиця поскаржилась, що із артистів її та Єфросиніну не підтримав ніхто, крім Суханова та Гордона. Вона обурилась цим і буквально послала колег.

Коли в нас були проблеми жодна тварюка з шоубізнесу, окрім Суханова та Гордона, нас не підтримали. Решта засунули язики в ж*пу і не підтримали. А наші друзі нас ще й намагалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову ринкові відносини в Україну, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть у ж*пу!

– сказала Оля Полякова.

"І будьте там, де ви були, коли нас хейтили, а ви сиділи й в ср*ки свої язики позасовували, панове колеги", – додала вона у своєму зверненні.

Маша Єфросиніна теж лаконічно висловилась щодо цього: "Війна дійсно багато що нам показала, оголила. Це будуть незабутні спогади".

Зауважимо, Полякова виправдовувалась тим, що їхнє шоу "Дорослі дівчата" знімається немов на кухні як приватна розмова. П'яти місяців війни для неї було занадто мало, аби навчитися жартувати з подругою власне українською. Але хейт та критика від українців подіяли, тому наступні випуски вийшли вже українською.

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