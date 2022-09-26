Кілька місяців тому співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна відмовилися говорити українською у своєму шоу, чим викликали справедливе обурення у своїх підписників. У черговому випуску Полякова звернулась до колег і заявила, що ті їх не підтримали.
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Оля Полякова звернулась до колег
Виконавиця поскаржилась, що із артистів її та Єфросиніну не підтримав ніхто, крім Суханова та Гордона. Вона обурилась цим і буквально послала колег.
Коли в нас були проблеми жодна тварюка з шоубізнесу, окрім Суханова та Гордона, нас не підтримали. Решта засунули язики в ж*пу і не підтримали. А наші друзі нас ще й намагалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову ринкові відносини в Україну, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть у ж*пу!
– сказала Оля Полякова.
"І будьте там, де ви були, коли нас хейтили, а ви сиділи й в ср*ки свої язики позасовували, панове колеги", – додала вона у своєму зверненні.
Маша Єфросиніна теж лаконічно висловилась щодо цього: "Війна дійсно багато що нам показала, оголила. Це будуть незабутні спогади".
Хто з зірок коментував скандал з Поляковою та Єфросиніною
- Арсен Мірзоян пропонував зіркам або нарешті ідентифікувати себе як українок та перейти на державну, або закрити своє шоу.
- Павло Зібров попросив їх не придурюватися, адже вони добре розмовляють українською. Він додав, що російська вже "не в моді".
- Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець попросив Полякову і Єфросиніну не глумитися над людьми, які загинули за Україну та українську мову.
- Олександр Педан сказав, що не вірить колегам, а згодом в інтерв'ю зазначив, що наративи, що транслювали Маша та Оля – зручні для політики кремля.