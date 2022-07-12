Оскільки ютуб – не телебачення, і мовні квоти там не діють, то напрягатися заради інтернет-аудиторії не хоче ані Полякова, ані Єфросиніна. Артистка запевняє, що "за" українізацію публічного простору, але ютуб-канал для неї як кухня вдома, тож там вона нібито має право вибирати.

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"Наш проєкт із Машею – він на кухні з подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними говорять так, як вони звикли. Там, де є ця хімія. Ми ж виходимо на ютубі, на особистому каналі. Ми розказали своїм підписникам, що такої хімії, коли ми жартуємо, ще поки немає", – пояснила співачка.

Вона нагадала, що на телебаченні давно спілкується українською мовою, а зараз щодня займається з репетитором.

Я хочу донести свій меседж. Офіційно на телебаченні я розмовляю виключно українською. Я даю інтерв'ю українською, я веду як ведуча українською вже давно, я зараз пишу дуже красивий альбом українською мовою, бо я розумію, що це теж вплив. Мова – дуже важлива, це правда. Але можна люди в себе на кухні будуть розмовляти, як захочуть?

– попросила Полякова.

Артистка зізналася, що вони з Єфросиніною пробували писати "Взрослых девочек" українською мовою, але вийшло в них кострубато та неприродно: обоє постійно перепитували, як перекласти те чи інше слово. Однак їхньому україномовному шоу бути, але згодом, коли підтягнуть рідну мову. Очевидно, майже 5 місяців з моменту повномасштабного вторгнення для цього було замало.

"Це обов'язково буде. Обов'язково... У чому сила "Дорослих дівчаток"? Це серйозні проблеми через сміх. Для цього треба гуморити, не перекладати в голові, як ми зараз це робимо, треба думати українською. Дайте нам трішечки часу", – обіцяє зірка.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" / Скриншот з відео

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Зіркові подруги й далі ведуть своє шоу "Взрослые девочки" російською мовою, бо нібито за свої 43 роки не вивчили українську й посилено роблять це лише зараз. Солов'їною вони "бекають, мекають, підбирають слова".