Оскільки ютуб – не телебачення, і мовні квоти там не діють, то напрягатися заради інтернет-аудиторії не хоче ані Полякова, ані Єфросиніна. Артистка запевняє, що "за" українізацію публічного простору, але ютуб-канал для неї як кухня вдома, тож там вона нібито має право вибирати.
До теми "Галімі відмазки": як у мережі реагують на виправдання Єфросиніної та Полякової за російську
Полякова прокоментувала мовний скандал
"Наш проєкт із Машею – він на кухні з подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними говорять так, як вони звикли. Там, де є ця хімія. Ми ж виходимо на ютубі, на особистому каналі. Ми розказали своїм підписникам, що такої хімії, коли ми жартуємо, ще поки немає", – пояснила співачка.
Вона нагадала, що на телебаченні давно спілкується українською мовою, а зараз щодня займається з репетитором.
Я хочу донести свій меседж. Офіційно на телебаченні я розмовляю виключно українською. Я даю інтерв'ю українською, я веду як ведуча українською вже давно, я зараз пишу дуже красивий альбом українською мовою, бо я розумію, що це теж вплив. Мова – дуже важлива, це правда. Але можна люди в себе на кухні будуть розмовляти, як захочуть?
– попросила Полякова.
Артистка зізналася, що вони з Єфросиніною пробували писати "Взрослых девочек" українською мовою, але вийшло в них кострубато та неприродно: обоє постійно перепитували, як перекласти те чи інше слово. Однак їхньому україномовному шоу бути, але згодом, коли підтягнуть рідну мову. Очевидно, майже 5 місяців з моменту повномасштабного вторгнення для цього було замало.
"Це обов'язково буде. Обов'язково... У чому сила "Дорослих дівчаток"? Це серйозні проблеми через сміх. Для цього треба гуморити, не перекладати в голові, як ми зараз це робимо, треба думати українською. Дайте нам трішечки часу", – обіцяє зірка.
Маша Єфросиніна та Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" / Скриншот з відео
Цікаво Це ж було вже, – Українець про ганебний "камінг-аут" Полякової та Єфросиніної
Як Полякова та Єфросиніна виправдовують свою російську
Зіркові подруги й далі ведуть своє шоу "Взрослые девочки" російською мовою, бо нібито за свої 43 роки не вивчили українську й посилено роблять це лише зараз. Солов'їною вони "бекають, мекають, підбирають слова".
- Оля Полякова: "Вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова".
- Маша Єфросиніна: "Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко повинні викласти свою думку, там, де відбувається щось тригерне та трепетне, у мене, наприклад, не виходить емоційно перейти. Не виходить жартувати, у нас немає цієї хімії".