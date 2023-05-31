Полякова розповіла, що напередодні обстрілу до Києва приїхали її доньки Маша та Аліса, які зараз живуть у Великій Британії. Інші зірки також відреагували на атаку Києва.

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Через це Оля Полякова разом з дітьми ночувала у підвалі. У Instagram співачка показала себе після безсонної ночі.

Позавчора мої діти повернулися в Київ, а тут таке коїться. Сьогодні спали в підвалі знову. Це страшне. Тримайтеся, мої рідні. Всі тримаємося! Обов’язково переможемо,

– сказала артистка.



Оля Полякова після безсонної ночі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Полякова показала подарунок від прикордонників

Зірка похизувалася подарунком, який отримала від волинських прикордонників після концерту в Луцьку. Виявилося, що вони подарували Олі військовий годинник. Співачка навіть пожартувала, що тепер знає точний час контрнаступу.

Була нещодавно в Луцьку. Волинські прикордонники подарували мені отакий військовий годинник, тому тепер я точно знаю, коли саме почнеться контрнаступ. Я вже готова, а ви?,

– запитала Полякова.



Полякова показала подарунок від військових / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що через постійні ракетні атаки зірки почали бити на сполох. Вони емоційно звернулися до Заходу, закликаючи збільшити допомогу Україні. Адже Київ обстрілюють майже щодня.

Нагадаємо, що співачка Оля Полякова з початку повномасштабної війни поступово переходила на україномовні пісні. Тепер зірка заявила, що більше ніколи не буде співати російською. Додамо, що і в побуті співачка перейшла на українську мову. Раніше Оля розповідала про молодшу доньку Алісу, яка категорично відмовилась від російської мови. Вона не дозволяє батькам говорити російською та навіть виправляє їхні помилки.

Нещодавно співачка дала концерт в Києві, на якому здивувала публіку благодійним вчинком. Полякова повідомила, що весь прибуток від виступів вона спрямує на медичне страхування дітей-сиріт.