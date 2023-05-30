У ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 Росія вкотре атакували Київ "Шахедами". Від уламків у столиці виникли пожежі.

Цікаво "Допоможіть по-справжньому": зірки емоційно звертаються до Заходу через ракетну атаку Києва

24 Канал зібрав реакції артистів на ракетну атаку в ніч 30 травня. Зірки дякують ППО за роботу та зізнаються, що це було дуже страшно.

Юрій Горбунов

У соцмережі ведучий показав наслідки удару по будинку, в якому виникла пожежа.

Ще одна ніч в Києві! Це Голосіївський район!! В пеклі горіти ворогу за все!! Ми переможемо!!,

– написав Горбунов.

Слава Дьомін

Артист показав своє фото та подякував ЗСУ, які змогли збити майже всі дрони, та навіть пожежникам.

Хочу подякувати не тільки нашим крутим ППО, а ще тим, хто під час атак виїжджає на місця прильотів і ризикуючи життям рятує людей. Пожежники, лікарі швидкої, поліція! Уявіть! Вони їдуть під часу піку атак і виконують свою роботу. Дякую! Ви – герої,

– написав Дьомін.

Ольга Сумська

Зірка також показала наслідки атаки у Голосіївському районі столиці. "Київ після атаки "Шахедів", – написала вона.

Згодом акторка також додала фото постраждалого з будинку. "Страшна ніч 30 травня", – відповіла Сумська.



Ольга Сумська відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Даша Ульянова

Переможниця "Холостяка-10" теж не змовчала про ракетну атаку. Вона зізналася, що цієї ночі було дуже страшно.

Стан дуже розбитий. Намагаюся налаштуватися на день. Мої співчуття потерпілим… Складно підібрати слова,

– написала Даша.



Даша Ульянова відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Наталія Могилевська

Зірка опублікувало статистику збитих дронів Повітряними Силами. "Дякуємо за збережені життя", – написала Могилевська.

Співачка розповіла підписникам про наслідки падіння ворожих уламків "Шахедами" у Києві. "Одна людина загинула, 13 постраждалим надали допомогу на місця", – додала вона.



Могилевська відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, вона перепостила розмову дітей з постраждалого будинку. "Наші діти. Не пробачимо", – висловилася зірка.

Леся Нікітюк

Телеведуча відреагувала на масовану атаку. Вона подякувала ППО за їхню неймовірну роботу.

Величезна подяка ЗСУ ППО і всім службам, які працювали в цю важку ніч.. вже в який раз. Слава Україні! Героям Слава,

– підписала сторіс Нікітюк.



Леся Нікітюк відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що інші українські артисти теж відреагували на нічну ракетну атаку 30 травня. У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з подякою ППО та показали наслідки обстрілу.

Як українські артисти реагують на нічну атаку / Фото з інстаграм-сторіс

Атака Києва 30 травня: що відомо