Полякова рассказала, что накануне обстрела в Киев приехали ее дочери Маша и Алиса, которые сейчас живут в Великобритании. Другие звезды также отреагировали на атаку Киева.

К теме Катя Осадчая отреагировала на "дрон Ани Лорак", который атаковал Москву: "Это смешно"

Поэтому Оля Полякова вместе с детьми ночевала в подвале. В Instagram певица показала себя после бессонной ночи.

Позавчера мои дети вернулись в Киев, а здесь такое происходит. Сегодня спали в подвале снова. Это ужасно. Держитесь, мои родные. Все держимся! Обязательно победим,

– сказала артистка.



Оля Полякова после бессонной ночи / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Полякова показала подарок от пограничников

Звезда похвасталась подарком, полученным от волынских пограничников после концерта в Луцке. Оказалось, что они подарили Оле военные часы. Певица даже пошутила, что теперь знает точное время контрнаступления.

Была недавно в Луцке. Волынские пограничники подарили мне такие военные часы, поэтому теперь я точно знаю, когда именно начнется контрнаступление. Я уже готова, а вы?

– спросила Полякова.



Полякова показала подарок от военных / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Добавим, что из-за постоянных ракетных атак звезды начали бить тревогу. Они эмоционально обратились к Западу, призывая увеличить помощь Украине Ведь Киев обстреливают почти каждый день.

Напомним, что певица Оля Полякова с начала полномасштабной войны постепенно переходила на украиноязычные песни. Теперь звезда заявила, что больше никогда не будет петь на русском. Добавим, что и в обиходе певица перешла на украинский язык. Ранее Оля рассказывала о младшей дочь Алису, которая категорически отказалась от русского языка Она не позволяет родителям говорить по-русски и даже исправляет их ошибки.

Недавно певица дала концерт в Киеве, на котором удивила публику благотворительным поступком. Полякова сообщила, что всю прибыль от выступлений она направит на медицинское страхование детей-сирот.