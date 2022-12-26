Співачка Оля Полякова на зимові свята повернулась до України. Вона подбала й про те, щоб додому повернулися і її доньки – 17-річна Маша та 11-річна Аліса.

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Оля Полякова про молодшу доньку

Артистка розповіла, що молодша Аліса, яка жила у Великій Британії в пансіонаті, несподівано подорослішала через стрес. Також Полякова зізналась, що дівчинка стала патріоткою – говорить лише українською та виправляє інших.

"В цьому році вона сама прикрасила ялинку, так стильно. Така лаконічна, іграшки однакові, дощику немає, така красива. І найкраще – зверху український прапор. Аліса – патріотка, вся у браслетах, значках. Є один браслет, який подарував мені в госпіталі поранений боєць зі словами, що він врятував мені життя. Я Алісі розказала цю історію, а вона саме мала їхати в Англію і каже: дай мені цей браслет. Він вже два рази порвався, а вона його скотчем заліпила та носить, не знімаючи".

А ще вона не говорить жодного слова російською. Вдома неможливо сказати ні один русизм. Вона виправляє кожну фразу. Довела нас всіх до сказу. У побуті можеш щось сказати, а вона виправить кожне слово,

– поділилась Оля Полякова.

Артистка додала, що дівчинка не вивчає українську мову у Британії, але говорить солов'їною з мамою та подругою, донькою продюсера Михайла Ясинського, з якою вони в одній групі.



Аліса Полякова / Фото з інстаграму Олі Полякової

Що раніше Полякова казала про доньок