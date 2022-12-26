Співачка Оля Полякова на зимові свята повернулась до України. Вона подбала й про те, щоб додому повернулися і її доньки – 17-річна Маша та 11-річна Аліса.
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Оля Полякова про молодшу доньку
Артистка розповіла, що молодша Аліса, яка жила у Великій Британії в пансіонаті, несподівано подорослішала через стрес. Також Полякова зізналась, що дівчинка стала патріоткою – говорить лише українською та виправляє інших.
"В цьому році вона сама прикрасила ялинку, так стильно. Така лаконічна, іграшки однакові, дощику немає, така красива. І найкраще – зверху український прапор. Аліса – патріотка, вся у браслетах, значках. Є один браслет, який подарував мені в госпіталі поранений боєць зі словами, що він врятував мені життя. Я Алісі розказала цю історію, а вона саме мала їхати в Англію і каже: дай мені цей браслет. Він вже два рази порвався, а вона його скотчем заліпила та носить, не знімаючи".
А ще вона не говорить жодного слова російською. Вдома неможливо сказати ні один русизм. Вона виправляє кожну фразу. Довела нас всіх до сказу. У побуті можеш щось сказати, а вона виправить кожне слово,
– поділилась Оля Полякова.
Артистка додала, що дівчинка не вивчає українську мову у Британії, але говорить солов'їною з мамою та подругою, донькою продюсера Михайла Ясинського, з якою вони в одній групі.
Аліса Полякова / Фото з інстаграму Олі Полякової
Що раніше Полякова казала про доньок
- Виконавиця нещодавно розповідала про життя дітей у програмі "Дорослі дівчатка". Оля зізнавалась, що старша телефонує зірковій мамі лише по гроші. Тоді як молодша сумує за домом – вона навчається у Британії й не може звикнути до бордингової школи, коли й навчання і дозвілля проходить на одній території..
- "Мені не дзвонить Маша зовсім. Вона дзвонить мені тільки, коли їй потрібні гроші. Все. Моїй Алісі тяжко там. Вона навіть вже бабусю викликала. Уже бабуся живе під школою, забирає її кожен вечір, тому що Аліса не може жити в навчальному закладі".