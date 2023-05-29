Зокрема, знаменитості почали поширювати відео, як під час атаки на Київ діти тікали в укриття на фоні вибухів. Артисти висловили вдячність ППО за те, що змогли знешкодити всі ракети.

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24 Канал зібрав реакції зірок на ракетну атаку. Багато відомих людей шоковані обстрілом та просят Захід допомогти, адже Україна – центр Європи.

Анна Трінчер

Співачка не встигла сховатися до укриття та була в квартирі, коли почула вибухи. Вона змогла зняти ці звуки на відео, яке підписала: "Типовий ранок українця".

Зірка подякувала ППО за роботу. "Бережіть себе і йдіть в укриття, а не малюйтесь, як я, бо до зустрічі залишилось 30 хвилин", – пояснила Анна, чому вона не в укритті.

Ольга Сумська

Зірка поширила відео з українськими школярами. Вона пояснила, що діти з криками бігли до бомбосховища.

Нелюди продовжують обстрілювати всю Україну️ Тиждень безсонних ночей, нерви на межі… Але не дивлячись на цей жах, намаємося десь брати сили, аби не впадати у відчай…Бо наші ППО, наші герої рятують нас кожного дня від цього страхіття!,

– написала Сумська.

Григорій Решетник

Ведучий теж поділився цим відео. Він емоційно звернувся до Заходу, аби ті збільшили допомогу Україні. Григорій не розуміє, скільки ще триватиме цей жах. На його думку, країнам-партнерам не школа наших дітей.

Проте, памʼятайте, що завтра, не дай Боже, ви та ваші діти можете бути в такому стані… Україна зараз захищає увесь демократичний світ! Тож допоможіть нам, нарешті, по-справжньому здолати цю нечисть,

– звернувся Решетник.

Він також наголосив, що українські діти дуже сильні.

Христина Решетник

Дружина ведучого Христина теж відреагувала на атаку Києва. Зірка задалася питанням, скільки триватимуть ці обстріли України.

Центр Європи.. Балістичні ракети, шахеди. Навіть складно зрозуміти, як таке допускають і нічого не можуть зробити вже 1,3 року… Не можу повірити, що живу в такий час,

– написала Решетник.



Христина Решетник відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Катерина Осадча

Відома телеведуча не змогла змовчати про черговий ракетний терор.

"Це центр Європи, 2023 рік! Діти з криками під обстрілами біжать у бомбосховище… Це вже навіть не терор, це геноцид", – написала Катерина.



Катерина Осадча відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Володимир Дантес

Як тільки почалася тривога в Києві, співак був у дорозі, тож не зміг спуститися в укриття. За його словами, він хотів би піти в бомбосховище, але на авто, а припаркуватися в центрі важко. Згодом Дантес таки повідомив, що знайшов укриття, тож в безпеці дочекався відбою.



Володимир Дантес про ракетну атаку Києва / Фото з його інстаграм-сторіс

Інші українські артисти теж відреагували на чергову ракетну атаку вдень 29 травня. У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з подякою ППО та поширили відео з дітьми, які бігли до укриття.

Як українські артисти реагують на ракетну атаку / Фото з інстаграм-сторіс

Денна атака на Київ 29 травня: що відомо