Так, 500 тисяч гривень підуть на проєкт "Дитинство без війни", амбасадоркою якого є Оля Полякова. Їх витратять на медичне страхування дітей-сиріт, яких евакуювали з прифронтових територій України до Туреччини. Наразі в проєкті майже 700 дітей.

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Оля Полякова віддасть півмільйона гривень на дітей-сиріт

Зараз люди охоче донатять на ЗСУ, збирають кошти на купівлю дронів, амуніції, пристроїв нічного бачення. Це звичайно вкрай важливі для України та нашої перемоги речі. Але потрібно пам'ятати, що в нас є діти, багато яких лишились без батьківської любові. Подбати про цих діток можемо тільки ми,

– наголосила Оля Полякова.

Співачка пояснює, що "діти – такі діти", і з ними постійно щось трапляється. Лише за рік роботи проєкту "Дитинство без війни" було 1770 звернень до лікарів від дітей. Оскільки страхові компанії зазвичай не покривають витрати на медичну допомогу, яка не є екстреною, то в багатьох випадках доводилося додатково оплачувати медичні обстеження, консультації фахівців та лікування.

З відео видно, що овації київської публіки довго не вщухали, а інстаграм-аудиторія, включно з Володимиром Остапчуком, подякувала Поляковій за такий благодійний вчинок: