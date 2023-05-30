Українські соцмережі буквально "розірвало" мемами через наліпку "Фонд помсти Ані Лорак" на дроні, який вранці 30 травня атакував Москву. Цю тему підхопила й телеведуча Катя Осадча.

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Катя Осадча прокоментувала "дрон Ані Лорак" у Москві

Варто зауважити, що спочатку Катя Осадча радісно відреагувала на атаку Москви безпілотниками. "Але які ж прекрасні новини існують. От що означає правильно послати колективний запит. Хочемо, щоб на болотах відчули те саме. Будь ласка", – писала ведуча в інстаграм-сторіс. Тоді як у стрічці показала той самий "дрон Ані Лорак".

Фонд помсти Ані Лорак. Якщо це не фото-фейк, то це смішно. На фото дрон, збитий сьогодні під Москвою. Нова війна це й інформаційні баталії,

– прокоментувала Катя Осадча.

Вона навіть висунула дві версії, кому й для чого це потрібно. Перша – "покращити" життя зрадниці на чужині, а друга – "відбілити зрадницю в очах українців, хтось та й поведеться". Тож ведуча порадила бути пильними у споживанні інформації.

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