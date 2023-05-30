Українські соцмережі буквально "розірвало" мемами через наліпку "Фонд помсти Ані Лорак" на дроні, який вранці 30 травня атакував Москву. Цю тему підхопила й телеведуча Катя Осадча.
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Катя Осадча прокоментувала "дрон Ані Лорак" у Москві
Варто зауважити, що спочатку Катя Осадча радісно відреагувала на атаку Москви безпілотниками. "Але які ж прекрасні новини існують. От що означає правильно послати колективний запит. Хочемо, щоб на болотах відчули те саме. Будь ласка", – писала ведуча в інстаграм-сторіс. Тоді як у стрічці показала той самий "дрон Ані Лорак".
Фонд помсти Ані Лорак. Якщо це не фото-фейк, то це смішно. На фото дрон, збитий сьогодні під Москвою. Нова війна це й інформаційні баталії,
– прокоментувала Катя Осадча.
Вона навіть висунула дві версії, кому й для чого це потрібно. Перша – "покращити" життя зрадниці на чужині, а друга – "відбілити зрадницю в очах українців, хтось та й поведеться". Тож ведуча порадила бути пильними у споживанні інформації.
Що Катя Осадча раніше казала про Ані Лорак
- Нагадаємо, ще у лютому 2022 року Катя Осадча публічно зверталася до Ані Лорак, з якою не спілкувалася 8 років, і запитувала – кар'єра чи Батьківщина. Зрадниця, звичайно ж, ніяк не відреагувала на її звернення.
- Пізніше Осадча довідалася, що мовчати Ані Лорак порадив її друг-путінст Філіп Кіркоров: "Мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе кар'єра ж".
- На 10 місяць війни ведуча коментувала: "Я не знаю, як можна удавати, ніби немає війни у твоїй країні. Хоча, може, вона вже не вважає Україну своєю країною".