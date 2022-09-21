Володимир не є активним у соцмережах. Від початку повномасштабної війни він опублікував лише два дописи – привітання з 9 травня і про смерть Пускепаліса. До цього останній допис був 23 лютого. Тоді показав подарунок, який отримав від доньки на день захисника вітчизни.

До слова Карма в дії: російський актор загинув внаслідок ДТП під час поїздки на окупований Донбас

Зять Сумської відреагував на смерть путініста Пускепаліса

Пускепаліс працював з російськими терористичними організаціями. Він фінансував проросійські сепаратистські рухи в Україні. Але це не бентежить зятя Ольги Сумської – Володимира Яглича. В інстаграмі він присвятив покійному колезі цілий допис, в якому сказав, що путініст був "хорошою людиною". Але ж ми знаємо, що "хороших рускіх" не буває.

Загинув Сергій Пускепаліс. Хороша людина, прекрасний актор і справжній чоловік,

– написав Яглич під фото росіянина.

Оцей "справжній чоловік" загинув у ДТП, яка трапилася в Ярославській області росії. Сталося це під час поїздки актора на окупований Донбас, коли він переганяв автомобіль бойовикам "днр". Пускепаліс не встиг насолодитися мобілізацією, яку путін оголосив в росії 21 вересня, тому вимушений слухати концерти кобзона.

Позиція Володимира Яглича у війні

Володимир Яглич, який є чоловіком старшої доньки Ольги Сумської – Антоніни Паперної, жодного разу не висловився проти війни в Україні. Подружжя продовжує жити та працювати в країні-терористці, яка щодня вбиває мирних українців, нещадно обстрілює українські міста та села.

Сумська раніше захищала доньку й казала, що Паперна не може публічно підтримати Україну, бо живе "в режимі страшного терору". Схоже, що Яглич публічно висловив сум за путіністом Пускепалісом саме через те, що також "в режимі старшого терору".