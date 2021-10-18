Старша донька Ольги Сумської пішла її шляхом, однак вирішила реалізовуватися не в Україні, а в Росії. У Москві в акторки проєкти та сім'я – чоловік Володимир Яглич і двоє дітей. Через війну на Сході зіркова матуся вкрай рідко гостює в Антоніни, тому приїжджати до Києва мусить вона.

Цікаво "Міс Україну-2021" розкритикували за російську мову: зухвала відповідь хейтерам

В інстаграм-сторіс Антоніна Паперна пояснила, що не часто з'являється на Батьківщині через "світову ситуацію". Схоже, вона мала на увазі пандемію COVID-19, а не збройну агресію Росії проти України. Вона ніколи не говорила про війну публічно.

Світова ситуація не зовсім підтримує постійні подорожі, самі розумієте. Це моє рідне місто і я його шалено люблю,

– заявила донька Ольги Сумської.

Скриншот з інстаграму Антоніни Паперної

Зазначимо, раніше Ольга Сумська різко відповідала на критику щодо переїзду старшої доньки в Росію. На її думку, суспільство не має жодного права засуджувати Антоніну, адже свій вибір вона зробила 10 років тому. Хейтерів акторки зірка називає "ненормальними", "невігласами".

Як донька Ольги Сумської провела час в Україні