Последний раз Антонина Паперна приезжала в Украину в октябре 2021 года на день рождения бабушки. С начала полномасштабной войны они с Ольгой Сумской видятся только по видеосвязи, ведь 32-летняя актриса выбрала карьеру и мужа-россиянина, а не Родину. Она так и не назвала Россию агрессоркой, но на отношения со звездной мамой это не повлияло.

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В профиле с более чем 700-тысячной аудиторией Сумская показала архивные фото, когда Тоня была подростком и жила с ней в Киеве. На одной из фотографий они празднуют именины бабушки Анны Ивановны в ее квартире, на другой в вечерних платьях со старшей сестрой актрисы Наталией, с которой у них сейчас натянутые отношения.

Ольга Сумская даже показала дочь с отцом Евгением Паперным, с которым та тоже встречалась в Киеве прошлой осенью. "Папина дочка", – прокомментировала звезда.

Ольга Сумская с дочерью Антониной и семьей / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Ольга Сумская с дочерью Антониной и сестрой / Фото из инстагра-сторис актрисы

Дочь Ольги Сумской с отцом / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Напомним, ранее Игорь Кондратюк советовал Ольге Сумской отречься от Антонины, которой безразлично на войну в Украине, но отмечал, что она не должна отвечать за позицию "взрослой, половозрелой" дочери. Актриса тогда ужасно обиделась и ответила, что никогда этого не сделает.

"Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то дерьмо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще болезненнее", – комментировала Сумская. Она также объясняла, что Антонина не высказывается, потому что "находится там в режиме страшного террора", однако, судя по тому, что ее муж Владимир Яглич горюет за путинистами, молчит она по другой причине.