Антоніна Паперна рідко показує світлини, на яких зображена з батьками. Проте інколи дівчина робить винятки та тішить шанувальників зворушливими кадрами.

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Батьки Паперної розлучилися у 1990 році, після її народження. Антоніна жила з мамою – Ольгою Сумською, а з татом має напружені стосунки. Проте інколи зіркова донька та її батько зустрічаються, щоб випити разом кави, поговорити про все.

Фото Антоніни Паперної з батьком

Антоніна прилетіла в Київ, щоб відсвяткувати разом із сім'єю день народження бабусі. При нагоді в одному зі столичних закладів зустрілася з батьком. Євген та Антоніна зробили декілька селфі на терасі. На їхніх обличчях сяяли усмішки. Схоже, що обоє чекали цієї зустрічі.

"А ось і Доктор Лівсі власною персоною", – підписала знімки Антоніна.

Антоніна Паперна з батьком / Фото з інстаграму Антоніни Паперної



Антоніна Паперна з батьком / Фото з інстаграму Антоніни Паперної

Стосунки Антоніни Паперної з батьком