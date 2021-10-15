Антоніна Паперна рідко показує світлини, на яких зображена з батьками. Проте інколи дівчина робить винятки та тішить шанувальників зворушливими кадрами.
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Батьки Паперної розлучилися у 1990 році, після її народження. Антоніна жила з мамою – Ольгою Сумською, а з татом має напружені стосунки. Проте інколи зіркова донька та її батько зустрічаються, щоб випити разом кави, поговорити про все.
Фото Антоніни Паперної з батьком
Антоніна прилетіла в Київ, щоб відсвяткувати разом із сім'єю день народження бабусі. При нагоді в одному зі столичних закладів зустрілася з батьком. Євген та Антоніна зробили декілька селфі на терасі. На їхніх обличчях сяяли усмішки. Схоже, що обоє чекали цієї зустрічі.
"А ось і Доктор Лівсі власною персоною", – підписала знімки Антоніна.
Антоніна Паперна з батьком / Фото з інстаграму Антоніни Паперної
Антоніна Паперна з батьком / Фото з інстаграму Антоніни Паперної
Стосунки Антоніни Паперної з батьком
- Ольга Сумська пішла від Євгена Паперного, коли Антоніні не було й року. Тому вихованням дівчинки займався новий обранець її мами – Віталій Борисюк.
- Сам Євген пояснював, що проводив з донькою мало часу, бо не хотів втручатися в сім'ю Віталія та Ольги.
- В одному з інтерв'ю чоловік зазначав, що в нього хороші стосунки з Антоніною, однак він "не ліз, щоб не роздвоювати дитину".
- Ольга ж зазначала, що Євген у шлюбі був турботливим батьком, однак після розлучення він перестав цікавитися долею Антоніни, а тепер не питає й про онуків.