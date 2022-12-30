Українська акторка Ольга Сумська висловилась про старшу доньку Антоніну Паперну. Вона не планує повернутись до зіркової мами навіть на свята.

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Ольга Сумська згадала про доньку

Актриса поділилась, що старша донька жодними способами не може приїхати до України. Сумська зазначила, що Тоні дуже важко.

Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко. Їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити,

– зізналась Ольга Сумська.

Що кажуть про старшу доньку Сумської

Антоніна Паперна жила в Росії задовго до 24 лютого, але й з початку великої війни до України не повернулась.