У четвер, 20 травня, відбулося нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. Важливий захід на території Софійського собору не оминули увагою Володимир та Олена Зеленські. Якщо президент зворушив присутніх емоційною промовою, то перша леді приголомшила ідеальним образом.

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Бездоганний образ Олени Зеленської

Для знакової церемонії перша леді України підібрала вбрання від популярної дизайнерки Лілії Літковської. На ній білосніжний костюм-трійка – улюблені трендові штани палаццо, стильний подовжений піджак без лацкану та особливий жакет. Він розшитий майстринями вручну та стилізований під вишиванку.

Зеленські на Шевченківській премії / Фото Офіс Президента

Бездоганний білий костюм Олена Зеленська довершила чорними туфлями-човниками на невисоких підборах. На церемонії нагородження перша леді виглядала ідеально!

Волосся вона зібрала назад і вклала у вишукану зачіску "мушлю". Подбала вона й про ніжний макіяж з акцентом на очі. Чи то від естетики заходу, чи то поряд з чоловіком-президентом Зеленська сяяла від щастя.

Зеленські на Шевченківській премії / Фото Офіс Президента

Зеленські на Шевченківській премії / Фото Офіс Президента