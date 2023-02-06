Першій леді України Олені Зеленській 6 лютого виповнилося 45 років. З цієї нагоди 24 Канал згадує не лише її знакові промови, які точно увійдуть в історію, а й показує, як дружина президента змінилася ззовні після 24 лютого, як війна закарбувалася на її обличчі та поведінці.

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Останній вихід перед повномасштабною війною

21 лютого Олена Зеленська з'явилася на публіці востаннє перед вторгненням Росії в Україну. Вона прийшла на відкритий діалог "Турбота про ментальне здоров'я", де зустрілася з молоддю, представниками держави, вітчизняними та міжнародними експертами з психологічної підтримки.

Тоді перша леді наголошувала на тому, як важливо бути підготовленим до стресів і відчувати підтримку суспільства. Загалом її кампанія останніх мирних місяців була присвячена боротьбі з тривогою та пригніченістю.

Олена Зеленська напередодні вторгнення Росії / Фото з інстаграму першої леді

Зникла в лютому, а показалася аж у травні

Вранці 24 лютого Олена Зеленська прокинулася від "дивних глухих звуків", коли чоловіка поряд у ліжку вже не було. Тоді вона востаннє побачила його в білій сорочці та костюмі, бо вже майже рік він у мінітарі, де б не з'являвся. В інтерв'ю The Guardian перша леді України пригадувала, що перший день нової реальності "провела з дивною посмішкою на обличчі, адже не можна було передати відчуття паніки дітям".

Далі Зеленська нічого не вирішувала, а слідувала вказівкам державної охорони – виїхала з дітьми у відносно безпечне місце в Україні, адже сім'ю могли використати для тиску на президента, постійно переїжджала, забороняла Олександрі та Кирилу користуватися своїми ґаджетами, а з чоловіком спілкувалася тільки по спеціальних телефонних лініях. Зустрілися вони аж за 2,5 місяці.

Упродовж цих місяців Олена Зеленська активно працювала в інформаційній сфері, але вперше показалася лише 7 травня, коли вийшла на відеозв'язок "зі спорідненими душами" – першою леді Литви Діаною Наусєдєнє та першою леді Франції Бріжит Макрон.

Дружба, яка формується в таких у мовах, буде найміцнішою. Дякую, друзі! Чекаю, коли зможемо обійнятися при особистій зустрічі,

– написала тоді Олена Зеленська.

З фото було очевидно, що перша леді України неабияк зворушена підтримкою колег.

Олена Зеленська показалася вперше після 24 лютого / Фото з її інстаграму

Одразу після цього Олена Зеленська зустрілася з Джилл Байден в Ужгороді, де відвідала переселенців з Чернігова, Київщини, Кривого Рогу та інших міст, яким дали прихисток у звичайній школі. Перша леді США хоч і приїхала з офіційним візитом, але їхня зустріч була позбавлена формальностей – вони довго й тепло обіймалися, а Байден навіть вручила Зеленській квіти. Знаково, що це відбулося в День матері.

Давно хотіла особисто сказати: "Дякую за підтримку". І ось перша леді США Джилл Байден в Україні, в Ужгороді! Це великий вчинок з її боку, адже кожен, хто приїздить зараз в Україну, не може почуватися у стовідсотковій безпеці,

– коментувала Олена Зеленська.

Олена Зеленська з Джилл Байден в Ужгороді / Фото з її інстаграму

Зеленська остаточно вийшла з тіні чоловіка-президента

Наприкінці травня Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я на 75-й сесії та запустила Національну програму психічного здоров'я і психосоціальної підтримки спільно з ВООЗ. Це був її перший виступ після 24 лютого. Тоді стало зрозуміло, що перша леді остаточно виходить з тіні президента Зеленського та стає потужною фігурою України на міжнародній арені.

Після цього Олена Зеленська регулярно й впевнено зверталася до світу то на міжнародних конференціях, то на зустрічах, то на безпекових форумах, то на самітах. Однак найбільший резонанс викликала її промова у Конгресі США в липні 2022 року. Вона стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила перед конгресменами й зірвала овації – 30 секунд політики аплодували Зеленській стоячи, а демократ Біл Паскрелл навіть накинув на плечі український прапор.

Виконала те, заради чого прибула до США – під час виступу в Конгресі попросила зброю для України. Так, це поза протоколом, я знаю. Зазвичай перші леді говорять виключно про мирні речі. Але як про них можна говорити, коли проти твоєї країни ведеться нападницька терористична війна?

– прокоментувала перша леді в мережі.

Однак найемоційнішим став візит Зеленської на економічний форум у Давосі, який відбувся 18 січня. Просто перед виступом вона дізналася про авіакатастрофу у Броварах, де загинуло вище керівництво МВС України – Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Перша леді розплакалася через трагедію, але витерла заплакані очі й знайшла в собі сили виступити з промовою. Її справжність тоді розчулила світ.

Сьогодні ще один дуже сумний день. Нові втрати. Думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони недоцільні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що війна змінила весь наш діалог так само як змінила світ,

– зворушила Зеленська в Давосі.

Олена Зеленська розплакалася в Давосі / Фото з соцмереж

Олена Зеленська розплакалася в Давосі / Фото з соцмереж

Перша леді України на обкладинках світової преси

Дружина Зеленського й до повномасштабного вторгнення з'являлася на обкладинках глянців, але після 24 лютого привернула увагу світової преси. Перша леді України була обличчям легендарних журналів Saturday, Time, Corriere della Sera та інших.

Найбільше обговорень викликало її фото для американського Vogue, яке зробила культова фотографиня Енні Лейбовіц. Усе через нібито маскулінну позу Зеленської з широко розставленими ногами на сходах Офісу Президента. Аби її підтримати, у мережі навіть запустили флешмоб sit like girl.

Я стою на тому, що краще щось зробити й отримати критику, ніж не робити нічого,

– заявила Зеленська після шквалу критики.

Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото Енні Лейбовіц

Олена Зеленська на обкладинці Time / Фото Time