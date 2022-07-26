Фотографом була культова фотографиня Анна Лейбовіц, а стилісткою – фешн-редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас.

Важливо Мій біль, який я несу, – Олена Зеленська зізналася, що для неї найважче у війні

Олена Зеленська знялася для Vogue

У виданні зазначили, що в час війни в Україні перша леді Олена Зеленська стала дипломатом на передовій та обличчям емоційної втрати своєї нації.

Це були найжахливіші місяці в моєму житті та житті кожного українця,

– сказала Зеленська в інтерв'ю.



Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото Vogue

Фотосесія та розмова Олени з журналістами відбулася в Києві. Там перша леді запевнила, що українці не сумніваються в перемозі й саме це те, що допомагає нам рухатися далі.

В інтерв'ю Vogue президентське подружжя розповіло про життя під час війни, свій шлюб і спільну історію, а також свої мрії про майбутнє України.

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