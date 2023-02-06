Первой леди Украины Елене Зеленской 6 февраля исполнилось 45 лет. По этому случаю 24 Канал вспоминает не только ее знаковые речи, которые точно войдут в историю, но и показывает, как супруга президента изменилась извне после 24 февраля, как война запечатлелась на ее лице и поведении.

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Последний выход перед полномасштабной войной

21 февраля Елена Зеленская появилась на публике в последний раз перед вторжением России в Украину. Она пришла на открытый диалог "Забота о ментальном здоровье", где встретилась с молодежью, представителями государства, отечественными и международными экспертами с психологической поддержки.

Тогда первая леди отмечала, как важно быть подготовленным к стрессам и чувствовать поддержку общества. В целом, ее кампания последних мирных месяцев была посвящена борьбе с тревогой и подавленностью.

Елена Зеленская накануне вторжения России / Фото с инстаграме первой леди

Исчезла в феврале, а показалась в мае

Утром 24 февраля Елена Зеленская проснулась от "странных глухих звуков", когда мужа рядом в постели уже не было. Тогда она в последний раз увидела его в белой рубашке и костюме, потому что почти год он в милитари, где бы ни появлялся. В интервью The Guardian первая леди Украины напоминала, что первый день новой реальности "провела со странной улыбкой на лице, ведь нельзя было передать ощущение паники детям".

Далее Зеленская ничего не решала, а следовала указаниям государственной охраны – выехала с детьми в относительно безопасное место в Украине, ведь семью могли использовать для давления на президента, постоянно переезжала, запрещала Александре и Кириллу пользоваться своими гаджетами, а с мужем общалась только по специальных телефонных линиях. Встретились они только через 2,5 месяца.

В течение этих месяцев Елена Зеленская активно работала в информационной сфере, но впервые показалась только 7 мая, когда вышла на видеосвязь "с родственными душами" – первой леди Литвы Дианой Навседено и первой леди Франции Брижит Макрон.

Дружба, которая формируется в таких обстоятельствах, будет самой прочной. Спасибо, друзья! Жду, когда сможем обняться при личной встрече,

– написала тогда Елена Зеленская.

С фото было очевидно, что первая леди Украины изрядно тронута поддержкой коллег.

Елена Зеленская показалась впервые после 24 февраля / Фото с ее инстаграма

Сразу после этого Елена Зеленская встретилась с Джилл Байден в Ужгороде, где посетила переселенцев из Чернигова, Киевщины, Кривого Рога и других городов, которых приютили в обычной школе. Первая леди США хоть и приехала с официальным визитом, но их встреча была лишена формальностей – они долго и тепло обнимались, а Байден даже вручила Зеленской цветы. Знаково, что это произошло в День матери.

Давно хотела лично сказать: "Спасибо за поддержку". И вот первая леди США Джилл Байден в Украине, Ужгороде! Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый, кто приезжает сейчас в Украину, не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности.

– комментировала Елена Зеленская.

Елена Зеленская из Джилл Байден в Ужгороде / Фото из ее инстаграма

Зеленская окончательно вышла из тени мужа-президента

В конце мая Елена Зеленская обратилась к Всемирной ассамблеи здравоохранения на 75-й сессии и запустила Национальную программу психического здоровья и психо-социальный поддержки совместно с ВОЗ. Это было ее первое выступление после 24 февраля. Тогда стало ясно, что первая леди окончательно выходит из тени президента Зеленского и становится мощной фигурой Украины на международной арене.

После этого Елена Зеленская регулярно и уверенно обращалась к миру то на международных конференциях, то на встречах, то на форумах безопасности, то на саммитах. Однако наибольший резонанс вызвала ее речь в Конгрессе США в июле 2022 года. Она стала первой женой иностранного лидера, выступившей перед конгрессменами и сорвавшей аплодисменты – 30 секунд политики аплодировали Зеленской стоя, а демократ Билл Паскрелл даже набросил на плечи украинский флаг.

Выполнила те, ради чего прибыла в США – во время выступления в Конгрессе попросила оружие для Украины. Да, это вне протокола, я знаю. Обычно первые леди говорят исключительно о мирных вещах. Но как о них можно говорить, когда против твоей страны ведется террористическая война?

– прокомментировала первая леди в сети.

Однако самым эмоциональным стал визит Зеленской на экономический форум в Давосе, состоявшийся 18 января. Просто перед выступлением она узнала об авиакатастрофе в Броварах, где погибло высшее руководство МВД Украины – Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Первая леди расплакалась из-за трагедии, но вытерла заплаканные глаза и нашла в себе силы выступить с речью. Ее искренность тогда растрогала мир.

Сегодня еще один очень грустный день. Новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они нецелесообразны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что война изменила весь наш диалог так же, как изменила мир,

– тронула Зеленская в Давосе.

Елена Зеленская расплакалась в Давосе / Фото из соцсетей

Елена Зеленская расплакалась в Давосе / Фото из соцсетей

Первая леди Украины на обложках мировой прессы

Жена Зеленского и к полномасштабному вторжению появлялась на обложках глянцев, но после 24 февраля привлекла внимание мировой прессы. Первая леди Украины была лицом легендарных журналов Saturday, Time, Corriere della Sera и других.

Больше всего обсуждений вызвало ее фото для американского Vogue, которое сделала культовая фотограф Энни Лейбовиц. Все из-за якобы маскулинной позы Зеленской с широко расставленными ногами на лестнице Офиса Президента. Чтобы ее поддержать, в сети даже запустили флешмоб sit like girl.

Я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего,

– заявила Зеленская после шквала критики.

Елена Зеленская на обложке Vogue / Фото Энни Лейбовиц

Елена Зеленская на обложке Time / Фото Time