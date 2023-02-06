6 лютого дружина президента України Олена Зеленська святкує день народження. Минулого року цей день ще був відносно мирним – перша леді проводила зустрічі, виступала на конференціях та разом з чоловіком показувала, що не боїться вторгнення, повідомляє 24 Канал.

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За кілька тижнів до вторгнення Олена Зеленська поставала у звичних ділових образах. Це були блузки кольору хакі, сині костюми, а також яскраві сукні. Уже після 24 лютого перша леді була змушена з дітьми переховуватись і переїжджати з місця на місце, тому вона довгий час не виходила у світ і не з'являлась на публіці. Дружина президента лиш публікувала важливі історії з війни та зверталась до впливових осіб з усього світу.

Перші виходи у світ – лаконічність і стриманість

На початку травня Олена Зеленська повернулась до роботи та почала зустрічатися з колегами по відеозв'язку. Вперше вона показала свої фото після спілкування з першими леді – Діаною Наусєдєнє, першою леді Литви, та Бріжит Макрон, яким подякувала за підтримку. Помітно, що на цій зустрічі перша леді була засмученою й водночас розчуленою. Для спілкування з колегами вона одягнула світлу кофтинку та синій жакет.

Олена Зеленська у травні також зустрілась з першою леді США Джилл Байден – їхня зустріч відбулась в Ужгороді. Зеленська прийшла у темному костюмі зі смужками та світлих кедах.

На наступні виходи, зустрічі та відеодзвінки Олена поставала здебільшого у темних вбраннях, обираючи діловий стиль у поєднанні з кежуал. Аксесуарів було мінімум – сережки-камінці та обручка. Лаконічними були й зачіски – зазвичай це було розпущене волосся, акуратно вкладене, або ж стриманий пучок. Перша леді обходилась і без яскравого макіяжу, якого майже не було помітно на її обличчі.

Перші образи Олени Зеленської у час війни / Фото з інстаграму першої леді

Ексредактор ELLE та Harper’s Bazaar Роман Тимофєєв прокоментував такий стиль першої леді.

Над стилем першої леді працює команда професіоналів. Їхнє завдання зараз – не одягнути Олену красиво (це під час повномасштабної війни має другорядне значення), а створити образи, які будуть відповідати контексту. Зараз в гардеробі пані Зеленської багато чорного – зрозумілий символ для всієї західної культури. Закриті плечі, коліна, зона декольте.

Не залишився без уваги образ першої леді у День вишиванки. Вона обрала синьо-білу сорочку з орнаментом, доповнила look золотими сережками та тонким ланцюжком на шиї. На її обличчі був нюдовий макіяж, а волосся вкладено хвилями й заправлено за вухо. Тоді для привітання Олена Зеленська сфотографувалась сама – вперше була без чоловіка.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Зйомки для журналів та фотосесія у Vogue

З часом Олену Зеленську почали запрошувати для інтерв'ю та зйомок у світових виданнях. Це була можливість не лише позувати у фотосесіях, але й розповідати світові про те, що переживають українці.

У світлому жакеті вона постала на обкладинці одного з найвпливовіших видань Time,

позувала у пальті верблюжого кольору для обкладинки Guardian Saturday,

спілкувалась з журналістами The Economist та постала у костюмі кольору електрик на тлі колючих дротів,

та знялась для багатьох інших видань: французького Le Monde, німецького Die Welt, дала інтерв'ю CNN, швейцарській газеті Le Temps, італійській програмі Porta a Porta і Corriere della Sera.

Та найбільш обговорюваною стала фотосесія першої леді та президента для Vogue, авторкою якої стала культова фотографиня Енн Лейбовіц. Та Олену розкритикували через гламуризацію війни та водночас за її вбрання й маскулінні пози. Після цього у мережі навіть запустили флешмоб #sitlikeagirl – "сиди як дівчинка", учасниці якого засуджували традиціоналізм та консерватизм суспільства.

Перша леді у фотосесіях / Фото з інстаграму першої леді

Поїздка до США – синьо-жовті туфлі та брошки

У липні Олена Зеленська поїхала з візитом до США, де зустрілась з президентським подружжям Байденів. Під час відрядження перша леді обирала сукні та спідниці довжини міді, зосереджувалась на світлих барвах вбрання та вишитих елементах. Цікаво, що на зустріч з Джилл Байден Олена постала у блакитних туфлях, а перша леді США – у жовтих – так вийшов колір українського прапора.



Символічність взуття Байден і Зеленської / Фото з фейсбуку першої леді

Зеленська почала частіше використовувати аксесуари – зазвичай це були особливі брошки. Роман Тимофєєв пояснив, що свого часу виникла своєрідна "мова брошок", з допомогою якої можна було передавати певні меседжі. Так робить і Зеленська, але не лише у США – для виступу на форумі в Польщі Олена обрала світло-жовтий костюм від українського бренду the COAT, а до жакета прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від Gasanova. Брошку прикрашає один камінчик, що розташований у Донецьку.

Нагадаємо, що поїздка Олени Зеленської до США найперше запам'яталась її історичною промовою у Конгресі. Це вперше, коли перша леді отримала таку можливість. Тим паче дружина президента говорила тоді не звичні речі – а просила політиків про зброю.

Зеленська у США / Фото з інстаграму першої леді

Другий саміт перших леді та джентльменів – винятковий світлий костюм

У 2021 році Олена Зеленська заснувала Саміт перших леді та джентльменів, – тоді він базувався на стандартах інклюзивності, реформ освіти та шкільного харчування. Вдруге перша леді обговорювала питання миру, перемоги, реабілітації військових та постраждалих від бойових дій, відбудову країни.

Образ першої леді для Саміту був світлим і вишуканим. Вона постала у молочному костюмі, що складався зі штанів та жакета з прямим комірцем. Олена Зеленська зібрала волосся в акуратний пучок та зробила макіяж з акцентом на очах.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Відвідини Великої Британії

У вересні померла Єлизавета II, тож Олена Зеленська поїхала до Британії підтримати королівську родину. Згодом вона мала зустрічі з Ліз Трасс, Кейт Міддлтон, Бріджит Макрон. Перша леді обирала темні вбрання на прощання з монархинею та більш світлі і стильні для ділових зустрічей. Примітно, що зазвичай Олена Зеленська полюбляє одягати широкі штани-палацо.

Олена Зеленська була у Великій Британії також у листопаді – зустрічалась з подружжям Ріші Сунака та Акшатою Мурті, спікерами британського парламенту, королем Чарльзом III та королевою-консорт Каміллою. Під час цих виходів у світ перша леді так само демонструвала елегантність та лаконічність.

Перша леді у Британії / Фото з інстаграму першої леді

Фундація Олени Зеленської – монохром

Олена Зеленська у вересні презентувала Фундацію – власну благодійну організацію, до якої долучала світових знаменитостей та впливових людей у всьому світі. Для презентацій Фундації в різних країнах перша леді одягалась по-різному, але у всіх випадках це були стильні монохромні костюми у поєднанні з елегантним взуттям та брошками.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Інші знакові образи / Фото з інстаграму першої леді

Підсумовуючи – стиль першої леді можна охарактеризувати трьома словами: мінімалізм, монохром і елегантність. Вона перейшла до темніших кольорів вбрання, надавала перевагу закритому одягу (без вирізів, декольте, відкритої спини). Частіше Олена Зеленська з'являлась у вбранні з вишитими елементами. Важливу частину її образу складали брошки – одні з єдиних аксесуарів, які можна було побачити на дружині президента.

"Пані Зеленська своїм сучасним і лаконічним гардеробом демонструє західному світу, що вона (і всі українські жінки в її обличчі) – це такі самі жінки, як і у Франції, Бельгії, Італії чи Великій Британії. Це викликає емпатію, що, своєю чергою, конвертується в підтримку на рівні лідерів країн та звичайних виборців. "Своїм" співчувати завжди легше", – каже Роман. Ми, своєю чергою, сподіваємось, що зовсім скоро побачимо Олену Зеленську в білому образі, що матиме одне чітке тлумачення – перемога.

Співавторка – Юлія Радченко