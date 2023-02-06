6 лютого дружині президента виповнюється 45 років. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку її найвизначніших промов, з якими виступала у різних куточках світу за рік повномасштабної війни.

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Перші кілька місяців Олена Зеленська не з'являлася на публіці. Це було в цілях безпеки. Згодом вона почала допомагати чоловікові працювати для перемоги на дипломатичному фронті. У той час, коли Володимир Зеленський з командою працює в Києві, його дружина постійно має робочі візити за кордон. Олена неодноразово виступала на всесвітньо відомих подіях, її промови вже стали історичними. Найзнаковіші з них – читайте далі.

Олена Зеленська на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я

Так, війна – це трагедія. Але ми маємо знайти можливість творити добро навіть серед жахіть війни. Використаймо цей період як можливість інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери нашого мирного життя. Сподіваюся на вашу допомогу. Давайте здобудемо цю перемогу разом!

Ніхто з українців – ані дорослий, ані дитина – не може бути певним, що прокинеться завтра. Що ракета не прилетить у його дім. Лікар не може бути певен, чи не розбомблять його швидку дорогою до пацієнта. Сьогодні тут – міністри охорони здоров'я з різних країн. Це особливо важливо тому, що життя та здоров'я українців тепер ми не можемо забезпечити лише власними силами. І ваші країни приходять нам на допомогу.

Повний виступ Олени Зеленської на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я: дивіться відео онлайн

На міжнародній конференції WomenNOW Зеленська закликала надати України членство в ЄС

23 – 24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Людей, які б'ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: а що ми маємо для вступу в ЄС? Я скажу: у нас є головне – ми цінуємо людське життя.

Повний виступ Олени Зеленської на конференції WomenNOW: дивіться відео онлайн

Історичний виступ першої леді України в Конгресі США

Я знаю, що це відбувається вперше, коли дружина президента іншої країни може звернутися до Конгресу у цих стінах. Це справді важливо для мене і для моєї країни. Сьогодні я хочу звернутися до вас як до політиків і представників партій. А також як до мамів і татів, бабусь і дідусів, доньок і синів. Хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька і мама.

Зазвичай дружини президентів займаються лише мирними справами: освіта, правозахист, рівні можливості, безбар'єрність. Думаю, що ви очікували від мене сьогодні виступу саме на такі теми. Але як про них можна говорити, коли проти твоєї країни йде неспровокована загарбницька терористична війна. Росія знищує наш народ.

Американський народ, американські родини, Конгрес і президент Байден зробили вже дуже багато для того, щоб допомогти нам вистояти й захистити мільйони українців. І ми вдячні, щиро вдячні за те, що США стоять поряд з нами у боротьбі за спільні цінності – людське життя та незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам. Але, на жаль, війна ще не закінчилася. Терор продовжується.

Я звертаюся до вас від імені усіх загиблих. Від імені тих, хто втратив руки й ноги, від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює і хто чекає своїх рідних з передової. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити.

Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім'ї.

Америка, на жаль, по собі знає, що таке терористичні атаки. І прагне перемогти тероризм. Тож допоможіть нам спинити терор проти українців. І це буде нашою спільною великою перемогою. В ім'я життя, свободи й прагнення до щастя кожної людини. Цього прошу я і просить мій чоловік. Не як президентське подружжя, а як діти та батьки своїх дітей. Бо ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: "Засинай спокійно. Більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів". Хіба це завелике бажання?

Повний виступ Олени Зеленської в Конгресі США: дивіться відео онлайн

Перша леді на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

Ця війна питає в кожного у світі: "Які в тебе цінності? На чиєму ти боці? На боці сили та агресії? Чи на боці тих, хто протистоїть загарбнику й захищається?". Наша головна цінність – людина. Кожна людина, доросла чи маленька. Бо вона і є країна. Рятуючи своїх людей, ми рятуємо країну.

Ми рятуємо країну, коли евакуюємо людей із гарячих точок. Коли вивозимо на лікування за кордон онкохворих діток. Ми рятуємо країну, коли доправляємо в постраждалі міста інкубатори з безперебійним живленням для новонароджених – таких немовлят у нас тепер з’являється вдвічі більше через постійний стрес їхніх матерів. Інколи такі діти важать по 700 грамів. Але вони виживуть, бо вони – теж наша цінність. Якщо наші діти вчитимуться й розвиватимуться, то це зробить і Україна. Якщо дорослі зможуть працювати й гідно забезпечувати свої родини, то вистоїть наша економіка.

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Перша леді України на відкритті Варшавського безпекового форуму

Це війна проти людських цінностей, загальнолюдських цінностей – таких як право на свободу, дім, країну, мову. Ви зрозуміли, що Україна зараз відстоює не тільки себе, вона боронить світ від того, що несе з собою Росія. На жаль, ми всі бачимо, і ви бачите, що вона з собою несе кожного дня в новинах.

Це гібридна війна світового масштабу. І ви в ній зайняли принципову і безкомпромісну позицію. Я б хотіла закликати всіх тут присутніх не боятися зайняти правильний бік, саме так, як це робить Польща. Як я вже казала, це війна цінностей. Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб агресія стала мовою розв'язання питань у світі.

Не можна, щоб ракети, які цілять у житлові будинки, стали загальноприйнятним аргументом вирішення суперечок. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям. Війна все ще триває. Ми все ще потребуємо військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Але знайте, що ваша підтримка Україні сьогодні – це допомога не тільки нам, це серйозна інвестиція у безпеку та стабільність регіону, Європи, світу в цілому.

Повний виступ Олени Зеленської на відкритті Варшавського безпекового форуму: дивіться відео онлайн

Олена Зеленська відкрила Web Summit 2022 у Лісабоні

З російського боку залучені IT-фахівці для наведення терористичних ударів по українських містах. Раніше вони працювали у приватних IT-компаніях. Це те, про що я кажу: через вашу сферу нині теж проходить лінія фронту. Арена боротьби між злом і добром. Між агресором і тим, хто просто захищає свій дім.

Я вірю в технології які рятують, а не руйнують. Вірю, що майбутнє саме за такими технологіями. Бо інакше в усього світу просто немає майбутнього. Саме ви – та потужна інтелектуальна сила, яка рухає світ. У ваших руках потенціал і технології, які здатні допомагати, а не руйнувати. І саме з Україною й саме зараз ви можете рухати світ у правильному напрямку.

Кожен українець та українка, які відчувають потребу у психологічній підтримці, покращенні свого внутрішнього стану, повинні мати змогу отримати таку послугу. Зручно й повсюдно, навіть якщо це додаток у телефоні з техніками самодопомоги. Загалом поширення технік з підтримки себе та інших, зокрема і в діджиталі, є одним із завдань Національної програми психічного здоров'я, над якою ми зараз працюємо в партнерстві зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Повний виступ Олени Зеленської на Web Summit 2022: дивіться відео онлайн

Виступ Зеленської у парламенті Великої Британії

Українці зараз проходять через терор, який має відгук у вашій пам'яті. Цей острів пережив бомбардування, за своїм характером ідентичні тим, якими Росія хоче поставити на коліна наших людей. Ми щодня чуємо сирени, ідентичні тим, які чули тодішні покоління британців. Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не тільки перемога, нам потрібна справедливість.

Я приїхала у Велику Британію саме по неї – по справедливість, якою має завершитися ця війна, так само як нею завершилася Друга світова. Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди. Зло має бути засуджене й покаране офіційно, привселюдно, усім світом. Бо справедливість потрібна не лише нам і всім нашим постраждалим. Справедливість потрібна, щоб вижив увесь світ.

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Зеленська презентувала українську формулу миру на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Мій чоловік, Президент України, звертаючись до лідерів 19 найбільш економічно потужних держав, запропонував їм та всьому світу формулу, як стати найбільш потужними в миротворчості. Це 10 пунктів. Пунктів про те, як переважити російську агресію. А отже про те, як не допустити поєднання наявних регіональних і глобальних криз в одну повномасштабну загальносвітову кризу.

На окупованих Росією територіях просто наші люди. Розділені з родинами, вони чекають на звільнення. І поки цього немає, мільйони людей мусять переживати страх і російські репресії. Ще один пункт формули – це справедливість. Це те, чого вимагає гідність кожної людини, яка загинула під завалами власного будинку. Це те, чого вимагають діти та дорослі, які втратили кінцівки через російські удари. Кожен, хто виживав у підвалах Маріуполя, коли його місто стирали з лиця землі російські снаряди та бомби. Кожен, хто мріяв про порятунок в Бучі, ховаючись від російських катів. Справедливість потрібна, щоб ніхто у світі ніколи не думав, що воєнні злочини та геноцидна політика можуть залишитися безкарними. Це потрібно не лише живим і загиблим українцям – це потрібно світові, щоб ніхто не думав, що насильство можна повторити.

Має бути фіксація закінчення цієї війни. Не для того, щоб мати відлік початку мирного часу. А тому, що мир у нашому розумінні не дорівнює перемир'ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися батьки, сини й доньки. Щоб знову з'єдналися сім'ї, які були роз'єднані війною. Єднання – це те, що повертає мир.

Повний виступ Олени Зеленської в Давосі: дивіться відео онлайн

Виступ Олени Зеленської на щорічній Конференції послів

Сказати, що роботи українським дипломатам цього року додалося, – нічого не сказати. Сказати, що відповідальність зросла, – це також буде надто слабко. Міжнародна підтримка України та санкції проти агресора, постачання зброї та гуманітарної допомоги, піклування про наших вимушених переселенців у різних країнах та інформаційна місія – розповідати, переконувати, протистояти пропаганді – зараз усе це – щоденна праця нашого дипкорпусу. Так само як і вся країна, наші дипломати зараз пишуть нову історію України.

Разом ми брали участь у численних міжнародних конференціях та інших заходах на підтримку України, допомагали із влаштуванням наших вимушених переселенців, відкривали українські книжкові полички у найбільших бібліотеках світу та аудіогіди у провідних світових пам'ятках, підтримуючи культуру, щоб вона підтримала нас. Українські дипломати долучилися до організації другого київського Саміту перших леді та джентльменів, на якому ми зібрали 6,4 мільйона доларів США, щоб закупити 84 реанімобілі для центрів екстреної допомоги. І тепер наші дипломати допомагають моїй фундації залучати зарубіжну допомогу для України, щоб відбудовувати лікарні, школи, завозити гуманітарну допомогу.

Тепер бачимо, яка це була правильна ідея: протягом цього року російського вторгнення всі ви співпрацювали для нашої перемоги.

Україна бореться за збереження кожної своєї людини й кожної родини. Тож не дивно, що українці зараз воюють, волонтерять, працюють для перемоги цілими сім'ями. І в дипломатичній царині так само.

Повний виступ Олени Зеленської на Конференції послів: дивіться відео онлайн