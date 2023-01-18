Кілька днів тому сталася трагедія у Дніпрі, тепер – авіакатастрофа у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС України – очільник відомства Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Українці щодня переживають втрати.
До теми Катастрофа у Броварах: Дорофєєва, Цимбалюк та інші реагують на падіння гвинтокрила
Реакція Олени Зеленської на катастрофу в Броварах
Олена Зеленська не змогла стримати сліз, коли дізналася про трагедію, яка сталася в Броварах. Про падіння гелікоптера біля дитячого садочка, загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ, дітей першій леді повідомили за кілька хвилин до її виступу в Давосі на сесії Всесвітнього економічного форуму.
Після жахливої новини Зеленська витерла заплакані очі й таки виступила з промовою. На прохання президента форуму Борге Бренде всі присутні вшанували загиблих у цій трагедії хвилиною мовчання.
Сьогодні ще один дуже сумний день. Нові втрати. Думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони недоцільні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що війна змінила весь наш діалог так само як змінила світ,
– сказала перша леді України.
Керівництво МВС загинуло у Броварах: що відомо
- Вранці 18 січня у Броварах впав гвинтокрил, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження в Харківську область.
- Унаслідок трагедії загинули щонайменше 16 людей, ще 22 людини постраждали.
- Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.
- У СБУ назвали 3 версії падіння гелікоптера – порушення правил польоту та несправність самого гвинтокрила. Також у СБУ не виключають умисних дій щодо знищення гвинтокрила.
- Наразі триває розслідування. Усіх очевидців трагедії просять негайно звернутися до поліції й повідомити все, що знають.
- Все, що відомо про авіакатастрофу, розповідаємо тут.