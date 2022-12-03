На презентації Фонду Олени Зеленської, зустрічах з королевою-консорт Каміллою та королем Чарльзом III перша леді вкотре продемонструвала бездоганний і витончений смак в одязі. Далі у матеріалі 24 каналу читайте все, що відомо про історичний візит дружини українського президента до Великої Британії.

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Зустріч з дружиною Сунака та інтерв'ю історичному радіо

28 листопада відбулася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії та його дружиною. Вони показались перед публікою поблизу Даунінг-стріт.

Також перша леді України була на інтерв'ю історичній радіостанції BBС. Вона нагадала, що під час Другої світової це радіо було не тільки основним джерелом інформації, але й інструментом спротиву. Зеленська познайомилася з командою української служби BBC та керівництвом корпорації.

Для першого дня у Великій Британії обрала чорний костюм від українського бренду SIX, що складався з жакета з комірцем і спідниці міді. Це вбрання Олена вперше одягала під час поїздки в США у вересні 2021 року. Тоді була в Америці разом з чоловіком Володимиром Зеленським.

Зеленська на зустрічі з дружиною Сунака та інтерв'ю / Фото з телеграму першої леді

Презентація Фундації Олени Зеленської

Цими днями у Лондоні відбулася презентація Фонду Олени Зеленської, яку відвідало чимало британських дипломатів та політиків. Серед них був і колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, який товаришує з подружжям Зеленських.

Для важливої події Олена обрала костюм чорного кольору від українського бренду Gasanova, що складався з широких штанів і жакету на запах та бантом.

Презентація Фундації Олени Зеленської / Фото з телеграму першої леді

Прийом королеви-консорт Камілли та виступ перед парламентом

29 листопада Олена Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії. Перша леді України наголосила на важливості створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів керівництва Росії.

Того ж дня Зеленська побувала на прийомі, який організувала королева-консорт Камілла у Букінгемському палаці. Захід відбувся в рамках соціальної кампанії "16 днів активності ООН проти гендерного насильства". Там перша леді України розповіла про сексуальне насильство в умовах війни – зґвалтування жінок і дівчат російськими солдатами.

На обох зустрічах Зеленська була в стриманому сірому костюмі від бренду A.M.G. Look Зеленської складався з піджака з закритою планкою та акцентним комірцем, спідниці довжини міді. Образ довершила брошка "Дерево життя" з колекції Gunia x Guzema.

Зеленська на прийомі в королеви-консорт Камілли та виступі перед парламентом / Фото з телеграму першої леді

Зустріч з королем Чарльзом III

30 листопада відбулася історична зустріч першої леді України та короля Великої Британії Чарльза III. Разом з Його Величністю Зеленська побувала в Українському католицькому соборі в Лондоні, де розташований лондонський Ukrainian Welcoming Centre.

Після цієї зустрічі перша леді зустрілася зі студентами британських університетів. Вона наголосила, що студентам України щодня доводиться виборювати знання – поміж повітряними тривогами, бомбосховищами, відключеннями електрики.

Для цих подій Зеленська обрала костюм кольору мокко від українського бренду Lake Studio, що складався з кофти та спідниці довжини міді. Родзинкою цього образу стала українська вишивка на рукавах. Поверх перша леді накинула чорне пончо бренду Cos та довершила аутфіт брошкою у вигляді півня від бренду Gunia.

Зеленська на зустрічах з королем і британськими студентами / Фото з телеграму першої леді