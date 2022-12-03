На презентації Фонду Олени Зеленської, зустрічах з королевою-консорт Каміллою та королем Чарльзом III перша леді вкотре продемонструвала бездоганний і витончений смак в одязі. Далі у матеріалі 24 каналу читайте все, що відомо про історичний візит дружини українського президента до Великої Британії.
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Зустріч з дружиною Сунака та інтерв'ю історичному радіо
28 листопада відбулася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії та його дружиною. Вони показались перед публікою поблизу Даунінг-стріт.
Також перша леді України була на інтерв'ю історичній радіостанції BBС. Вона нагадала, що під час Другої світової це радіо було не тільки основним джерелом інформації, але й інструментом спротиву. Зеленська познайомилася з командою української служби BBC та керівництвом корпорації.
Зеленська на зустрічі з дружиною Сунака та інтерв'ю / Фото з телеграму першої леді
Презентація Фундації Олени Зеленської
Цими днями у Лондоні відбулася презентація Фонду Олени Зеленської, яку відвідало чимало британських дипломатів та політиків. Серед них був і колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, який товаришує з подружжям Зеленських.
Презентація Фундації Олени Зеленської / Фото з телеграму першої леді
Прийом королеви-консорт Камілли та виступ перед парламентом
29 листопада Олена Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії. Перша леді України наголосила на важливості створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів керівництва Росії.
Того ж дня Зеленська побувала на прийомі, який організувала королева-консорт Камілла у Букінгемському палаці. Захід відбувся в рамках соціальної кампанії "16 днів активності ООН проти гендерного насильства". Там перша леді України розповіла про сексуальне насильство в умовах війни – зґвалтування жінок і дівчат російськими солдатами.
Зеленська на прийомі в королеви-консорт Камілли та виступі перед парламентом / Фото з телеграму першої леді
Зустріч з королем Чарльзом III
30 листопада відбулася історична зустріч першої леді України та короля Великої Британії Чарльза III. Разом з Його Величністю Зеленська побувала в Українському католицькому соборі в Лондоні, де розташований лондонський Ukrainian Welcoming Centre.
Після цієї зустрічі перша леді зустрілася зі студентами британських університетів. Вона наголосила, що студентам України щодня доводиться виборювати знання – поміж повітряними тривогами, бомбосховищами, відключеннями електрики.
Зеленська на зустрічах з королем і британськими студентами / Фото з телеграму першої леді