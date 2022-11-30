Олена Зеленська продовжує активно працювати з міжнародними партнерами. Перша леді допомагає чоловікові наближати перемогу, постійно наголошує на необхідності озброєння для України. 29 листопада Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії та наголосила на важливості створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів керівництва Росії.
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Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом III
Під час цього візиту до Великої Британії Зеленська мала нагоду зустрітися з Його Величністю. Світлинами історичної зустрічі вона поділилася в соцмережах. Разом з королем Чарльзом III перша леді побувала в Українському католицькому соборі в Лондоні. Нагадаємо, на початку березня Чарльз був у цьому соборі зі своєю дружиною Каміллою. Тоді монарше подружжя молилося за Україну.
Це вже не вперше Його Величність знаходить час та теплі слова для підтримки вимушених переселенців з України — нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше в Румунії. Подякувала від імені усіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Бо тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає ця підтримка — й міцнішає наша дружба,
– написала Зеленська під фото.
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Як завжди, Олена зачарувала елегантністю. Перед королем вона постала у стриманому костюмі коричневого кольору, що складався з піджака та спідниці. Поверх одягнула стильну чорну накидку. Поєднала look з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.
- 29 листопада королева-консорт Камілла запросила Зеленську на прийом до Букінгемського палацу. Там було близько 300 осіб, серед VIP-персон – королева Бельгії Матильда, королева Йорданії Ранія, кронпринцеса Данії Мері, графиня Уессекська Софі, перша леді Сьєрра-Леоне Фатіма Біо та перша леді України Олена Зеленська.
- Перед цим перша леді мала зустріч дружиною Ріші Сунака, а також дала інтерв'ю історичній радіостанції BBC.
- Того ж дня у Лондоні відбулася презентація Фонду Олени Зеленської, яку відвідало чимало британських дипломатів та політиків. Серед них був і колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, який товаришує з подружжям Зеленських.