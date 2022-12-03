На презентации Фонда Елены Зеленской, встречах с королевой-консорт Камиллой и королем Чарльзом III первая леди в очередной раз продемонстрировала безупречный и утонченный вкус в одежде. Далее в материале 24 канала читайте все, что известно об историческом визите супруги украинского президента в Великобританию.
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Встреча с супругой Сунака и интервью историческому радио
28 ноября состоялась встреча с премьер-министром Великобритании и его супругой. Они показались перед публикой вблизи Даунинг-стрит.
Также первая леди Украины была на интервью исторической радиостанции BBC. Она напомнила, что во время Второй мировой это радио было не только основным источником информации, но и инструментом сопротивления. Зеленская познакомилась с командой украинской службы BBC и руководством корпорации.
Зеленская на встрече с супругой Сунака и интервью / Фото с телеграмма первой леди
Презентация Фонда Елены Зеленской
На днях в Лондоне состоялась презентация Фонда Елены Зеленской, которую посетило немало британских дипломатов и политиков. Среди них был и бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, который с супругами Зеленским.
Презентация Фонда Елены Зеленской / Фото с телеграмма первой леди
Прием королевы-консорт Камиллы и выступление перед парламентом
29 ноября Елена Зеленская выступила перед парламентом Великобритании. Первая леди Украины отметила важность создания специального трибунала для расследования преступлений руководства России.
В тот же день Зеленская побывала на приеме, который организовала королева-консорт Камилла в Букингемском дворце. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании "16 дней активности ООН против гендерного насилия". Там первая леди Украины рассказала о сексуальном насилии в условиях войны – изнасиловании женщин и девушек русскими солдатами.
Зеленская на приеме у королевы-консорт Камиллы и выступлении перед парламентом / Фото с телеграмма первой леди
Встреча с королем Чарльзом III
30 ноября состоялась историческая встреча первой леди Украины и короля Великобритании Чарльза III. Вместе с Его Величеством Зеленская побывала в Украинском католическом соборе в Лондоне, где расположен лондонский Ukrainian Welcoming Centre.
После этой встречи первая леди встретилась со студентами британских университетов. Она подчеркнула, что студентам Украины ежедневно приходится бороться за знания – между воздушными тревогами, бомбоубежищами, отключениями электричества.
Зеленская на встречах с королем и британскими студентами / Фото с телеграмма первой леди