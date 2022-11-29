У вівторок, 29 листопада, королева-консорт Камілла влаштувала зустріч у Букінгемі після того, як минулого тижня там відбувся перший державний прийом зі смерті Єлизавети ІІ. Захід відбувся в рамках соціальної кампанії "16 днів активності ООН проти ґендерного насильства". У Букінгемський палац, окрім королівських персон, запросили першу леді України Олену Зеленську.

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Олена Зеленська зустрілася з Каміллою в Букінгемі

На прийомі Камілла були присутні близько 300 гостей – активістів, політиків, представників селебріті. Серед VIP-персон – королева Бельгії Матильда, королева Йорданії Ранія, кронпринцеса Данії Мері, графиня Уессекська Софі, перша леді Сьєрра-Леоне Фатіма Біо та перша леді України Олена Зеленська.

Камілла пригощала гостей напоями в картинній галереї Букінгему та виголосила першу велику промову у статусі королеви-консорт. Важливо, що тема домашнього насилля одна з ключових у її королівській кампанії.

Сьогодні ми об'єднуємося, щоб протистояти тому, що справедливо називають глобальною пандемією насильства щодо жінок,

– заявила дружина короля Чарльза ІІІ.

Натомість Олена Зеленська з'явилася в Букінгемському палаці, щоб розповісти про сексуальне насильство в умовах війни – зґвалтування жінок і дівчат російськими солдатами. Судячи з фото, які у твіттері опублікувала королівська кореспондентка Кеті Ніколл, першій леді України Камілла приділила особливу увагу.

Олена Зеленська на прийомі в Букінгемському палаці / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Олена Зеленська на прийомі в Букінгемському палаці / Фото з твіттера Кеті Ніколл

Олена Зеленська з королевою-консорт Каміллою / Фото з твіттера Кеті Ніколл