Олена Зеленська продовжує робочі зустрічі у Великій Британії. Вона розповіла про боротьбу України з російськими загарбниками та про випробування, які проходять українці, студентам британських вишів на запрошення London School of Economics.

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Перша леді України наголосила, що студентам України щодня доводиться виборювати знання – поміж повітряними тривогами, бомбосховищами, відключеннями електрики.

Від молоді – української, британської, світової – залежить, як ми житимемо через 5, 10, 20 років. Вона визначатиме, яким шляхом підуть наші країни, чи буде навколо мир або ж хаос, чи порушуватимуть права людини, як це робить зараз Росія, або, навпаки, вдасться вгамувати будь-якого агресора. Ми в Україні знаємо, як це важко – жити в підручнику історії. І водночас це можливість власноруч вписати в нього людяність, підтримку та цінність людського життя,

– поділилася Зеленська.

Образ першої леді

На зустріч зі студентами Зеленська приїхала у коричневому костюмі, в якому напередодні була з королем Чарльзом III в Українському католицькому соборі в Лондоні. Але цього разу під низ одягнула чорний гольф, талію підкреслила лаконічним поясом. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Довершила аутфіт лаконічна брошка.

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