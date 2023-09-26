Вона вдало поєднувала трендові елементи одягу та вишуканість. Крім того, неодноразова Зеленська з'являлася в одязі від українських дизайнерів. Так, 24 Канал зробив добірку із восьми стильних аутфітів першої леді України за час робочої поїздки до США і Канади.

Не пропустіть Перша леді дала відповідь, чи піде Володимир Зеленський на другий термін

Перший образ

18 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка. Перша леді постала в елегантному образі. Вона підібрала темно-бежевий костюм від українського бренду Bobkova, що складався з прямих штанів та стильного жакета з накладними кишенями. Перша леді підкреслила талію й додала акцентів тканинним широким поясом. Вона також одягнула футболку в тондо костюма. Крім того, образ вдало доповнювало коричневе намисто від Gunia Project і сережками від Guzema Jewelry.



Олена Зеленська у Нью-Йорку / Фото з інстаграму першої леді

Другий образ

На зустріч з главою ВООЗ Олена Зеленська одягнула символічне вбрання – чорний костюм асиметричного крою з білим облямуванням на жакеті. За словами дизайнера Андре Тана, це символізує надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної. Вбрання вона доповнила сережками від українського бренду Gunia Project та мінімалістичною підвіскою з тризубом від Guzema Jewelry.



Олена Зеленська на зустрічі з головою ВООЗ / Фото з інстаграму першої леді

Третій аутфіт

На церемонію нагородження Clinton Global Citizen Awards Олена Зеленська підібрала молочну шовкову блузу від українського бренду A.M.G., чорні штани та трендові сережки.



Олена Зеленська на церемонії нагородження / Фото з інстаграму першої леді

Четвертий образ

Для виходу в Метрополітен-музей, що в Нью-Йорку, дружина президента обрала штанний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палацо. Його можна придбати в українського бренду DOT. До костюма Зеленська додала символічну брошку від Gunia Project у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.



Олена Зеленська в Метрополітен-музеї / Фото з інстаграму першої леді