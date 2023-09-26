Вона вдало поєднувала трендові елементи одягу та вишуканість. Крім того, неодноразова Зеленська з'являлася в одязі від українських дизайнерів. Так, 24 Канал зробив добірку із восьми стильних аутфітів першої леді України за час робочої поїздки до США і Канади.
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Перший образ
18 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка. Перша леді постала в елегантному образі. Вона підібрала темно-бежевий костюм від українського бренду Bobkova, що складався з прямих штанів та стильного жакета з накладними кишенями. Перша леді підкреслила талію й додала акцентів тканинним широким поясом. Вона також одягнула футболку в тондо костюма. Крім того, образ вдало доповнювало коричневе намисто від Gunia Project і сережками від Guzema Jewelry.
Олена Зеленська у Нью-Йорку / Фото з інстаграму першої леді
Другий образ
Олена Зеленська на зустрічі з головою ВООЗ / Фото з інстаграму першої леді
Третій аутфіт
На церемонію нагородження Clinton Global Citizen Awards Олена Зеленська підібрала молочну шовкову блузу від українського бренду A.M.G., чорні штани та трендові сережки.
Олена Зеленська на церемонії нагородження / Фото з інстаграму першої леді
Четвертий образ
Для виходу в Метрополітен-музей, що в Нью-Йорку, дружина президента обрала штанний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палацо. Його можна придбати в українського бренду DOT. До костюма Зеленська додала символічну брошку від Gunia Project у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.
Олена Зеленська в Метрополітен-музеї / Фото з інстаграму першої леді
П'ятий look
На офіційний візит до Білого дому перша леді одягнула штанний костюм молочного кольору, який складається зі штанів прямого крою та приталеного піджака з накладними кишенями та коміром-стійкою. Вона доповнила свій look від бренду Катерини Сільченко the COAT золотою брошкою у формі карти України від бренду Guzema Jewelry.
Олена Зеленська на зустрічі в Білому домі / Фото з інстаграму першої леді
Шостий образ
У Джорджтаунський університет перша леді України завітала в білосніжній вишиванці нестандартного крою з об'ємними рукавами від українського бренду Etnodim. Її вона поєднала з чорними штанами-палацо та паском зі срібною пряжкою в тон до штанів. Мінімалістичні сережки та кулон прикрашали її ансамбль, а чорні туфлі на шпильці додавали нотки витонченості.
Олена Зеленська в Джорджтаунському університеті / Фото з інстаграму першої леді
Сьомий аутфіт
Канадський парламент дружина президента України відвідала в чорному штанному костюмі від вітчизняного бренду GASANOVA. Образ складався з класичного жакета з темно-сірою смугою, яка додала піджаку унікальності, та чорних широких штанів. Жінка також взула чорні підбори-човники та додала мінімалістичні прикраси.
Олена Зеленська в Канаді / Фото з інстаграму першої леді
Восьмий look
На зустрічі, яка відбулася в Оттаві, з Мері Саймон та Вітом Фрейзером перша леді постала в костюмі пісочного кольору. Він також складався з жакета та штанів, проте верх костюма мав нестандартний крій, який робив акцент на талії знаменитості. Крім того, Олена Зеленська додала брошку від Руслана Багінського у вигляді Євшан-зілля. Образ вона доповнила коричневими замшевими підборами та сережками.
Олена Зеленська в Оттаві / Фото з інстаграму першої леді