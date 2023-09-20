Зеленський разом з дружиною зараз перебуває у Нью-Йорку. Перша леді має багато запланованих зустрічей та заходів у США.

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Зеленська в США

Олена Зеленська 19 вересня зустрілася із главою Всесвітньої організації охорони здоров'я – Тедросом Адханомом Гебреєсусом. З ним вона обговорила ментальне здоров'я українців.



Зеленська з главою ВООЗ / Фото з її інстаграм-сторінки

Згодом Олена виступила на заході від ООН. Там перша леді звернулася до генсека Антоніу Гутерреша, щоб організація допомогла повернути дітей, викрадених Росією з окупованих територій.



Зеленська на заході від ООН / Фото з її інстаграм-сторінки

За її словами, понад 19,5 тисячі українських дітей були депортовані або примусово вивезені країною-агресором. Водночас Україні наразі вдалося повернути лише 386 з них.

Перша леді також пригадала про 6-річну Софійку, яка загинула від ракетного удару по центру Дніпра.

Що означає образ Олени Зеленської

Для цих зустрічей дружина Зеленського обрала асиметричний брючний костюм чорного кольору від українського дизайнера Андре Тана. За його словами, це вбрання символізує надії українців.

Дизайнер розповів, що асиметрія – це особливість піджака. Вбрання має одну кишеню та біле облямування на правому боці.

Це символізує прагнення та надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної… Тканина для костюма, до речі, була вироблена майстрами із чернігівської вовни,

– розповів Андре Тан.



Зеленська у піджаку від Андре Тана / Фото з її інстаграм-сторінки

У соцмережах також помітили, що на зустрічі з гендиректором ВООЗ у Олени Зеленської був забинтований палець.

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