Вона підібрала вишиванку, яку скомбінувала з трендовими штанами-палацо. Такий аутфіт виглядав дуже стильно та водночас елегантно.
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Олена Зеленська у Джорджтаунському університеті
Цей навчальний заклад є одним із провідних у США. Крім того, він є найстарішим католицьким університетом Америки, де вчаться майбутні лідери держав.
На зустрічі зі студентами перша леді розповіла про навчальний рік в Україні. Зокрема, вона згадала, як внаслідок російського обстрілу загинули двоє викладачок і студент Чернігівської політехніки.
До того ж Олена Зеленська відкрила в Джорджтаунському університеті ювілейну українську книжкову поличку.
Образ Олени Зеленської
У Джорджтаунський університет Олена Зеленська завітала в білосніжній вишиванці нестандартного крою з об'ємними рукавами. Її вона поєднала з чорними штанами-палацо та паском зі срібною пряжкою в тон до штанів. Мінімалістичні сережки та кулон прикрашали її ансамбль, а чорні туфлі на шпильці додавали нотки витонченості.
Крім того, Зеленська елегантно зібрала волосся й випустила передні пасма та зробила легкий нюдовий макіяж.
Олена Зеленська в США: вбрання першої леді
- 18 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка. Перша леді постала в елегантному образі. Вона підібрала темно-бежевий костюм, що складався з прямих штанів та стильного жакета з накладними кишенями. Перша леді підкреслила талію й додала акцентів тканинним широким поясом. Крім того, образ Зеленської вдало доповнювало коричневе намисто та сережки.
На зустріч з главою ВООЗ Олена Зеленська одягнула символічне вбрання – костюм асиметричного крою з білим облямуванням. За словами дизайнера, це символізує надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної. Для виходу в Метрополітен-музей, що в Нью-Йорку, дружина президента України обрала штанний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палацо. До костюма перша леді додала символічну брошку у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.
- Під час офіційного візиту до Білого дому Олена Зеленська одягнула штанний костюм молочного кольору, який складається зі штанів прямого крою та приталеного піджака з накладними кишенями та коміром-стійкою. Додавши нотки елегантності, вона доповнила свій ансамбль золотою брошкою у формі карти України.