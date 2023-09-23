Вона підібрала вишиванку, яку скомбінувала з трендовими штанами-палацо. Такий аутфіт виглядав дуже стильно та водночас елегантно.

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Олена Зеленська у Джорджтаунському університеті

Цей навчальний заклад є одним із провідних у США. Крім того, він є найстарішим католицьким університетом Америки, де вчаться майбутні лідери держав.

На зустрічі зі студентами перша леді розповіла про навчальний рік в Україні. Зокрема, вона згадала, як внаслідок російського обстрілу загинули двоє викладачок і студент Чернігівської політехніки.

До того ж Олена Зеленська відкрила в Джорджтаунському університеті ювілейну українську книжкову поличку.

США стали 40 країною проєкту, в рамках якого найкращі українські видання передають провідним бібліотекам світу.

Образ Олени Зеленської

У Джорджтаунський університет Олена Зеленська завітала в білосніжній вишиванці нестандартного крою з об'ємними рукавами. Її вона поєднала з чорними штанами-палацо та паском зі срібною пряжкою в тон до штанів. Мінімалістичні сережки та кулон прикрашали її ансамбль, а чорні туфлі на шпильці додавали нотки витонченості.

Крім того, Зеленська елегантно зібрала волосся й випустила передні пасма та зробила легкий нюдовий макіяж.