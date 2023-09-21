Для візиту Зеленська одягнула сірий костюм-трійку. Додамо, що дружина президента України перебуває у США з робочою поїздкою.
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Зеленська помітила картину українського художника
Перша леді зраділа, побачивши в музеї картину Архипа Куїнджі "Захід сонця над Дніпром". Адже у Маріуполі його музей окупанти знищили та розграбували під час повномасштабного вторгнення.
Була щаслива побачити цю роботу особисто, відвідавши Метрополітен-музей під час візиту на 78-му сесію Генасамблеї ООН,
– написала Зеленська.
Олена Зеленська в Метрополітен-музеї / Фото з її інстаграм-сторінки
Олена зазначила, що цей музей одним з перших повернув історичну справедливість, вказавши Куїнджі українським художником, а не російським.
"Особливо приємно було побачити роботу Архипа Куїнджі та підпис під нею: "Український художник". Мистецтво, яке століттями грабувала Росія, повертаємо Україні", – наголосила вона.
Перша леді також повідомила, що найближчим часом цей музей матиме українські аудіокоментарі до експонатів.
Образ Олени Зеленської
Для виходу в Метрополітен-музей дружина президента обрала брючний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палаццо.
Олена Зеленська в Метрополітен-музеї / Фото з її інстаграм-сторінки
Після цього Зеленська взяла участь у відкритті виставки на полях 78-ої сесії Генасамблеї ООН. Там вона зустрілася з першою леді США Джилл Байден.
До костюму перша леді додала символічну брошку у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.
Олена Зеленська разом з Джилл Байден / Фото з її інстаграм-сторінки