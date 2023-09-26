Она лаконично сочетала трендовые элементы одежды и изысканность. Кроме того, неоднократно Зеленская появлялась в одежде украинских дизайнеров. Так, 24 Канал сделал подборку из восьми стильных аутфитов первой леди Украины за время рабочей поездки в США и Канаду.

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Первый образ

18 сентября Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк. Первая леди предстала в элегантном образе. Она подобрала темно-бежевый костюм от украинского бренда Bobkova, что состоял из прямых брюк и стильного жакета с накладными карманами. Зеленская подчеркнула талию и добавила акценты тканевым широким поясом. Она также надела футболку в тон к костюму. Кроме того, образ удачно дополняло коричневое ожерелье от Gunia Project и серьгами от Guzema Jewelry.



Елена Зеленская в Нью-Йорке / Фото с инстаграмма первой леди

Второй образ

На встречу с главой ВОЗ Елена Зеленская надела символический наряд – черный костюм ассиметричного кроя с белой каймой на жакете. По словам дизайнера Андре Тана, это символизирует надежды украинского народа – белоснежную полосу, которая всегда наступает после черной. Наряд она дополнила серьгами от украинского бренда Gunia Project и минималистичной подвеской с трезубцем от Guzema Jewelry.



Елена Зеленская на встрече с главой ВОЗ / Фото с инстаграмма первой леди

Третий аутфит

На церемонию награждения Clinton Global Citizen Awards Елена Зеленская подобрала молочную шелковую блузу от украинского бренда A.M.G, черные брюки и трендовые серьги.



Елена Зеленская на церемонии награждения / Фото из инстаграмма первой леди

Четвертый образ

Для выхода в Метрополитен-музей в Нью-Йорке супруга президента вибрала брючный костюм-тройку серого цвета, состоящего из пиджака, жилетки и брюк-палацо. Его можно приобрести в украинского бренда DOT. К костюму Зеленска добавила символическую брошь от Gunia Project в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.



Елена Зеленская в Метрополитен-музее / Фото из инстаграмма первой леди