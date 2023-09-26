Она лаконично сочетала трендовые элементы одежды и изысканность. Кроме того, неоднократно Зеленская появлялась в одежде украинских дизайнеров. Так, 24 Канал сделал подборку из восьми стильных аутфитов первой леди Украины за время рабочей поездки в США и Канаду.
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Первый образ
18 сентября Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк. Первая леди предстала в элегантном образе. Она подобрала темно-бежевый костюм от украинского бренда Bobkova, что состоял из прямых брюк и стильного жакета с накладными карманами. Зеленская подчеркнула талию и добавила акценты тканевым широким поясом. Она также надела футболку в тон к костюму. Кроме того, образ удачно дополняло коричневое ожерелье от Gunia Project и серьгами от Guzema Jewelry.
Елена Зеленская в Нью-Йорке / Фото с инстаграмма первой леди
Второй образ
Елена Зеленская на встрече с главой ВОЗ / Фото с инстаграмма первой леди
Третий аутфит
На церемонию награждения Clinton Global Citizen Awards Елена Зеленская подобрала молочную шелковую блузу от украинского бренда A.M.G, черные брюки и трендовые серьги.
Елена Зеленская на церемонии награждения / Фото из инстаграмма первой леди
Четвертый образ
Для выхода в Метрополитен-музей в Нью-Йорке супруга президента вибрала брючный костюм-тройку серого цвета, состоящего из пиджака, жилетки и брюк-палацо. Его можно приобрести в украинского бренда DOT. К костюму Зеленска добавила символическую брошь от Gunia Project в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.
Елена Зеленская в Метрополитен-музее / Фото из инстаграмма первой леди
Пятый look
На официальный визит в Белый дом первая леди одела брючный костюм молочного цвета, который состоял из штанов прямого кроя и приталенного пиджака с накладными карманами и воротником-стойкой. Она дополнила свой look от бренда Екатерины Сильченко the COAT золотой брошкой в форме карты Украины от бренда Guzema Jewelry.
Елена Зеленская на встрече в Белом доме / Фото из инстаграмма первой леди
Шестой образ
В Джорджтаунский университет первая леди Украины пришла в белой вышиванке нестандартного кроя с объемными рукавами от украинского бренда Etnodim. Ее она соединила с черными брюками-палацо и поясом с серебряной пряжкой в тон к штанам. Минималистичные серьги и кулон украшали ее ансамбль, а черные туфли на шпильке добавляли нотки изящности.
Елена Зеленская в Джорджтаунском университете / Фото с инстаграмма первой леди
Седьмой аутфит
Канадский парламент супруга президента Украины посетила в черном брючном костюме от отечественного бренда GASANOVA. Образ состоял из классического жакета с темно-серой полосой, придавшей пиджаку уникальности и черных широких брюк. Женщина также надела черные лодочки и добавила минималистические украшения.
Елена Зеленская в Канаде / Фото с инстаграмма первой леди
Восьмой look
На встрече, которая состоялась в Оттаве, с Мэри Саймон и Витом Фрейзером первая леди предстала в костюме песочного цвета. Он также состоял из жакета и брюк, однако верх костюма имел нестандартный крой, который делал акцент на талии знаменитости. Кроме того, Елена Зеленская добавила брошь от Руслана Багинского в виде Евшан-зелья. Образ она дополнила коричневыми замшевыми каблуками и серьгами.
Елена Зеленская в Оттаве / Фото с инстаграммы первой леди