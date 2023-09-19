Подружжя Зеленських чекає участь у заходах 78 сесії Генасамблеї ООН. Багато зустрічей чекатиме не тільки президента, але й першу леді.

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Першу леді чекає низка зустрічей

Олена Зеленська виступатиме на різних полях Генасамблеї ООН та розповідатиме про українських жінок і дітей. Першу леді чекає зустріч з родиною Клінтон. Спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО дружина президента відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурних пам'яток України Росією.

Проведу низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема зустріч із генеральним директором ВООЗ. Солідарність – людська та світова – залишається єдиним засобом проти варварства й агресії,

– підсумувала Зеленська.



Зеленські в Нью-Йорку / Фото з інстаграму президента

Образ Олени Зеленської

Перша леді прибула до Нью-Йорка в елегантному образі. Вона постала у костюмі темно-бежевого кольору, що складався з прямих штанів та стильного жакета з накладними кишенями. Олена Зеленська підкреслила талію й додала акцентів тканинним широким поясом.

Образ першої леді вдало доповнювало коричневе намисто та сережки. Вона вклала волосся у локони та заправила пасма за вухо.



Зеленські в Нью-Йорку / Фото з інстаграму президента

Зауважимо, напередодні Олена Зеленська виступила на Азійському саміті Інституту Мілкена. Перша леді постала у чорному жакеті з білою вишитою вставкою. Її образ доповнювали прикраси від Gunia Project.