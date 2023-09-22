У Білому домі Зеленські обговорили важливі питання та подякували президентові США за підтримку української боротьби з росіянами. Що цікаво, після зустрічі з президентом України та першою леді, Джилл Байден опублікувала щасливе фото з Оленою Зеленською та назвала її "серцем України".

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Джилл Байден зворушливо звернулась до першої леді України

Дружина Джо Байдена опублікувала миле фото з Оленою Зеленською. На світлині жінки щиро усміхалися. До того ж перша леді США написала зворушливий текст, де зазначила, що вони "з народом України".

Мати, захисниця та перша леді — Олено, ти — серце України. Ми з Джо мали честь вітати вас і президента Зеленського сьогодні в Білому домі. Ми з народом України,

– написала Джилл Байден.

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Під час офіційного візиту до Білого дому перша леді України одягнула штанний костюм молочного кольору, який складається зі штанів прямого крою та приталеного піджака з накладними кишенями та коміром-стійкою. Додавши нотки елегантності, вона доповнила свій ансамбль золотою брошкою у формі карти України. Водночас президент Зеленський дотримався більш традиційного дрес-коду, одягнувши сорочку та штани у стилі мілітарі.

Перша леді США Джилл Байден постала у стильній блакитній сукні з короткими рукавами. Її чоловік, президент США, одягнув темно-синій штанний костюм у поєднанні з класичною білою сорочкою. Він доповнив свій аутфіт синьою краваткою, прикрашеною жовтими діагональними смугами.

Для перегляду фото гортайте направо / Фото з інстаграму Олени Зеленської

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