Історична місія: хто від України приїхав на коронацію Чарльза ІІІ

У Великій Британії розпочалася коронація Чарльза ІІІ. Приїхали на цю важливу історичну подію і відомі українці. Зокрема, від України коронацію Чарльза відвідали Олен Зеленська та Денис Шмигаль.

Відомо, що коронацію короля Чарльза та королеви Камілли відвідають члени королівської родини, члени інших європейських королівських домів, члени парламенту, лідери різних країн, високопосадовці й голови благодійних організацій. Наприклад, від США на коронацію приїхала перша леді Джилл Байден.

До теми Коронація Чарльза III: все, що треба знати – хронологія подій

Хто від України приїхав на коронації

Ще 4 травня перша леді України Олена Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза ІІІ. Її помітили на Даунінґ-стріт, де вона зустрілася з дружиною прем'єра-міністра Ріші Сунака дизайнеркою Акшатою Мурті.

Крім неї, до Великої Британії прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також взяв участь у церемонії коронації короля Чарльза ІІІ. "Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", – написав він ще 5 травня.



Зеленська і Шмигаль на коронації Чарльза III / Скриншот з відео

Зеленська і Шмигаль приїхали на коронацію Чарльза III: дивіться відео онлайн

Додамо, що загалом на церемонію коронації короля Великої Британії запрошено майже 2 тисячі осіб.

Також нагадаємо, що на похорони Єлизавети, які пройшли 19 вересня 2022 року, запросили 500 VIP-гостей, серед них була і перша леді України Олена Зеленська. У Лондоні вона представляла Україну від імені Володимира Зеленського. З нею був прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зеленська була вбрана у чорну траурну сукню, а з аксесуарів обрала лаконічний капелюшок та кольє з перлів.

Що відомо про коронацію Чарльза: коротко