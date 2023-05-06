Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у замку Балморал, що у Шотландії. Ця подія стала потрясінням не лише для королівства, а й для всього світу. 10 вересня старшого сина Її Величності – Чарльза проголосили новим королем, однак офіційно його коронують через 8 місяців після смерті матері.

До теми Чарльз III офіційно стане монархом: все, що треба знати про його коронацію

Урочисті коронаційні заходи у Великій Британії триватимуть з 6 по 8 травня. Ці дні для британців будуть святковими, по всьому Сполученому Королівству заплановані різноманітні події, щоб всі могли привітати нового монарха та порадіти урочистому дню разом з ним.

Хронологія подій

Історична подія розпочнеться з ходи до Вестмінстерського абатства. 6 травня о 12:20 ха київським часом Чарльз III та Камілла у державній кареті Diamond Jubilee через центральні ворота покинуть Букінгемський палац. Їх супроводжуватимуть 200 військових королівської кінноти.

Усю процесію на телебаченні транслюватиме канал BBC, який закріплений за королівською сім'єю, а також інші британські ЗМІ.

Все, що треба знати про коронацію Чарльза III: дивіться відео онлайн

Маршрут ходи складатиме 2,1 кілометра: Букінгемський палац – торговий центр – арка Адміралтейства – на південь від острова короля Чарльза І – вулиця Вайтхолл – Парламентська вулиця – східний та південний боки Парламентської площі – Широке святилище – Вестмінстерське абатство.

О 13:00 за київським часом розпочнеться коронаційна служба, яка триватиме приблизно 3 години.

О 16:00 за київським часом урочиста коронаційна хода відправиться до Букінгемського палацу. До короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли приєднаються збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники. Королівське подружжя їхатиме в Державній золотій кареті, яку тягтимуть 8 коней.

Урочиста церемонія коронації завершиться виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.

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