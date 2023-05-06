Известно, что коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы посетят члены королевской семьи, члены других европейских королевских домов, члены парламента, лидеры разных стран, чиновники и главы благотворительных организаций. К примеру, от США на коронацию приехала первая леди Джилл Байден.

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Кто от Украины приехал на коронацию

Еще 4 мая первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ. Ее заметили на Даунинг-стрит, где она встретилась с супругой премьер-министра Риши Сунака дизайнером Акшатой Мурти.

Кроме нее, в Великобританию прибыл премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он также принял участие в церемонии коронации короля Чарльза ІІІ. "С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ", – написал он еще 5 мая.



Зеленская и Шмигаль на коронации Чарльза III / Скриншот с видео

Зеленская и Шмигаль приехали на коронацию Чарльза III: смотрите видео онлайн

Добавим, что всего на церемонию коронации короля Великобритании приглашены почти 2 тысячи человек.

Также напомним, что на похороны Елизаветы, прошедшие 19 сентября 2022 года, пригласили 500 VIP-гостей, среди них была и первая леди Украины Елена Зеленская. В Лондоне она представляла Украину от имени Владимира Зеленского. С ней был премьер-министр Денис Шмигаль. Зеленская была одета в черное траурное платье, а из аксессуаров выбрала лаконичную шляпку и колье из жемчуга.

Что известно о коронации Чарльза: коротко