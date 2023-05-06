Известно, что коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы посетят члены королевской семьи, члены других европейских королевских домов, члены парламента, лидеры разных стран, чиновники и главы благотворительных организаций. К примеру, от США на коронацию приехала первая леди Джилл Байден.
К теме Коронация Чарльза III: все, что нужно знать – хронология событий
Кто от Украины приехал на коронацию
Еще 4 мая первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ. Ее заметили на Даунинг-стрит, где она встретилась с супругой премьер-министра Риши Сунака дизайнером Акшатой Мурти.
Кроме нее, в Великобританию прибыл премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он также принял участие в церемонии коронации короля Чарльза ІІІ. "С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ", – написал он еще 5 мая.
Зеленская и Шмигаль на коронации Чарльза III / Скриншот с видео
Зеленская и Шмигаль приехали на коронацию Чарльза III: смотрите видео онлайн
Добавим, что всего на церемонию коронации короля Великобритании приглашены почти 2 тысячи человек.
Также напомним, что на похороны Елизаветы, прошедшие 19 сентября 2022 года, пригласили 500 VIP-гостей, среди них была и первая леди Украины Елена Зеленская. В Лондоне она представляла Украину от имени Владимира Зеленского. С ней был премьер-министр Денис Шмигаль. Зеленская была одета в черное траурное платье, а из аксессуаров выбрала лаконичную шляпку и колье из жемчуга.
Что известно о коронации Чарльза: коротко
- Старшего сына Елизаветы II – Чарльза официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября 2022 года, после смерти Ее Величества. И только спустя 8 месяцев весь мир наблюдает за церемонией коронации старейшего монарха в истории. Также коронуют его жену – Камиллу.
- Торжественные празднования коронации начнутся 6 мая и продлятся до 8 мая. Эти дни у британцев будут выходными. Церемонию проведут в Вестминстерском аббатстве, где уже 900 лет устраивают коронации. Весь план коронационных мероприятий – читайте в нашей статьи.
- Британцы и гости города смогут посмотреть коронационную процессию, заняв место вдоль ее маршрута. Также по всей стране будет установлено 30 больших экранов, где можно будет просмотреть онлайн-трансляцию. В прямом эфире процессию покажут сразу несколько британских телеканалов: BC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News. Также ее будут транслировать через BBC iPlayer, ITVX или канал Sky News Youtube. А текстовую версию коронации вы сможете прочесть на сайте 24 Канала.