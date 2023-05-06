Відомо, що коронацію короля Чарльза та королеви Камілли відвідають члени королівської родини, члени інших європейських королівських домів, члени парламенту, лідери різних країн, високопосадовці й голови благодійних організацій. Наприклад, від США на коронацію приїхала перша леді Джилл Байден.

До теми Коронація Чарльза III: все, що треба знати – хронологія подій

Хто від України приїхав на коронації

Ще 4 травня перша леді України Олена Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза ІІІ. Її помітили на Даунінґ-стріт, де вона зустрілася з дружиною прем'єра-міністра Ріші Сунака дизайнеркою Акшатою Мурті.

Крім неї, до Великої Британії прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також взяв участь у церемонії коронації короля Чарльза ІІІ. "Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", – написав він ще 5 травня.



Зеленська і Шмигаль на коронації Чарльза III / Скриншот з відео

Зеленська і Шмигаль приїхали на коронацію Чарльза III: дивіться відео онлайн

Додамо, що загалом на церемонію коронації короля Великої Британії запрошено майже 2 тисячі осіб.

Також нагадаємо, що на похорони Єлизавети, які пройшли 19 вересня 2022 року, запросили 500 VIP-гостей, серед них була і перша леді України Олена Зеленська. У Лондоні вона представляла Україну від імені Володимира Зеленського. З нею був прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зеленська була вбрана у чорну траурну сукню, а з аксесуарів обрала лаконічний капелюшок та кольє з перлів.

Що відомо про коронацію Чарльза: коротко