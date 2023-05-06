Відомо, що коронацію короля Чарльза та королеви Камілли відвідають члени королівської родини, члени інших європейських королівських домів, члени парламенту, лідери різних країн, високопосадовці й голови благодійних організацій. Наприклад, від США на коронацію приїхала перша леді Джилл Байден.
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Хто від України приїхав на коронації
Ще 4 травня перша леді України Олена Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза ІІІ. Її помітили на Даунінґ-стріт, де вона зустрілася з дружиною прем'єра-міністра Ріші Сунака дизайнеркою Акшатою Мурті.
Крім неї, до Великої Британії прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також взяв участь у церемонії коронації короля Чарльза ІІІ. "Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", – написав він ще 5 травня.
Зеленська і Шмигаль на коронації Чарльза III / Скриншот з відео
Зеленська і Шмигаль приїхали на коронацію Чарльза III: дивіться відео онлайн
Додамо, що загалом на церемонію коронації короля Великої Британії запрошено майже 2 тисячі осіб.
Також нагадаємо, що на похорони Єлизавети, які пройшли 19 вересня 2022 року, запросили 500 VIP-гостей, серед них була і перша леді України Олена Зеленська. У Лондоні вона представляла Україну від імені Володимира Зеленського. З нею був прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зеленська була вбрана у чорну траурну сукню, а з аксесуарів обрала лаконічний капелюшок та кольє з перлів.
Що відомо про коронацію Чарльза: коротко
- Старшого сина Єлизавети II – Чарльза офіційно проголосили королем Великої Британії 10 вересня 2022 року, після смерті Її Величності. І лише через 8 місяців увесь світ спостерігає за церемонією коронації найстаршого монарха в історії. Також коронують його дружину – Каміллу.
- Урочисті святкування коронації розпочнуться 6 травня й триватимуть до 8 травня. Ці дні у британців будуть вихідними. Церемонію проведуть у Вестмінстерському абатстві, де вже 900 років влаштовують коронації. Весь план коронаційних заходів – читайте у нашій статті.
- Британці та гості міста зможуть подивитися коронаційну процесію, зайнявши місце вздовж її маршруту. Також по всій країні встановлять 30 великих екранів, де можна буде переглянути онлайн-трансляцію. У прямому ефірі процесію покажуть одразу кілька британських телеканалів: BC One, BBC Two, ITV 1 і Sky News. Також її транслюватимуть через BBC iPlayer, ITVX або канал Sky News Youtube. А текстову версію коронації ви зможете прочитати на сайті 24 Каналу.