На коронацію Чарльза ІІІ запросили лідерів з усього світу, окрім Путіна, Лукашенка та ще п'яти країн. Президент України Володимир Зеленський не підтверджував свою участь в історичній церемонії та перебуває з візитом у Нідерландах. Тоді як поява Олени Зеленської в Лондоні цілком очікувана та прогнозована.

Читайте також Корона, сережки й намисто: у яких коштовних прикрасах королева Камілла з'явиться на коронації

Олена Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза III

На Даунінґ-стріт перша леді України з'явилася в монохромному образі – вся в чорному. На ній прямі штани зі стрілками, піджак на ґудзиках і блузка з краваткою-зав'язкою. Цей ансамбль Олена Зеленська довершила туфлями на шпильках і золотими сережками.

Дружина прем'єра-міністра Великої Британії Ріші Сунака зустріла її тепло. Вони обмінялися усмішками, поцілунками, попозували для фотографів, а тоді Акшата Мурті запросила Зеленську у свою резиденцію.