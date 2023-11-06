Олександра Заріцька набила велике тату на спині та похвалилася результатом: фото
Джерело:KAZKA
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька набила нове татуювання на тілі. Співачка наважилася на кольорове тату на спині. Сеанс тривав кілька годин.
Новиною знаменитість поділилася в інстаграм-сторіс. Раніше ми розповідали, хто зі знаменитих пар зробив татуювання на честь другої половинки.
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Олександра Заріцька набила нове тату
Співачка зробила татуювання на спині. Олександра обрала чимале кольорове зображення.
За словами Заціцької, сеанс тривав п'ять годин, і це було неабияк боляче.
Олександра Заріцька зробила нове тату / Фото з інстаграму гурту
На жаль, виконавиця не пояснила, що означає нове тату. Проте вона запропонувала прихильникам відгадати його сенс.
Ну що, п'ять годин болю і ось така краса. Хто знає, що означає?,
– запитала у фанів артистка.
Зазначимо, що Олександри Заріцької має багатенько татуювань на тілі. Тож нове тату лише доповнило "колекцію" артистки.
Олександра Заріцька має багато тату / Фото з інстаграму гурту
Хто ще з зірок має тату: останні новини
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