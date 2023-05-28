Днями артистка опублікувала спільні фото з нареченим-бойфрендом. На одному з кадрів Олександра засвітила каблучку на безіменному пальці.

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За словами співачки, вони познайомилися ще у 2018 році, але серйозно почалися зустрічатися лише минулого року.

"Почали жити разом. Все стало на свої місця. Мабуть, це моє перше велике кохання. Коли прям розумієш, що це воно", – каже Олександра.

Заріцька розповіла про пропозицію

За її словами, наречений тримав каблучку дуже довго, шукав підходящий момент. "Він знає, що я люблю такі супер кінематографічні моменти. Боявся, це зробити просто", – каже вона.

Був випадок, коли у нас збіглися плани. Він їхав за гуманітарною допомогою за кордон, а я їхала на концерти. І ми їхали вже додому у Київ, вся машина була забита гуманітаркою, і так між цим він освідчився. Було дуже мило і романтично. Обрав місце, де була купа людей. Я цього не очікувала. Запам’ятається на все життя. Це була швидка подорож,

– розповіла співачка.

Олександра каже, що вони повинні були доїхати до Києва за два дні й все здати. "Каламбур, але класно", – сказала вона.



Олександра Заріцька виходить заміж / Фото з соцмереж

Яке весілля хоче співачка

Співачка розсекретила, про яке весілля мріє. Вона додала, що має дві мрії, але зараз голова забита зовсім іншим. "Працюємо заради перемоги", – каже вона.

Взагалі, було б класно десь в Криму на набережній, Ластівчине гніздо, на лондонці фото. Другий варіант – це Закарпаття,

– додала Олександра.

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