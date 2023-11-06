Новиною знаменитість поділилася в інстаграм-сторіс. Раніше ми розповідали, хто зі знаменитих пар зробив татуювання на честь другої половинки.

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Олександра Заріцька набила нове тату

Співачка зробила татуювання на спині. Олександра обрала чимале кольорове зображення.

За словами Заціцької, сеанс тривав п'ять годин, і це було неабияк боляче.



Олександра Заріцька зробила нове тату / Фото з інстаграму гурту

На жаль, виконавиця не пояснила, що означає нове тату. Проте вона запропонувала прихильникам відгадати його сенс.

Ну що, п'ять годин болю і ось така краса. Хто знає, що означає?,

– запитала у фанів артистка.

Зазначимо, що Олександри Заріцької має багатенько татуювань на тілі. Тож нове тату лише доповнило "колекцію" артистки.



Олександра Заріцька має багато тату / Фото з інстаграму гурту

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