Дорофєєва опублікувала в Instagram-сторіс романтичне фото, на якому обіймає коханого. Днями співачка показала, як відсвяткувала день народження з відомими друзями.

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Що може означати нове тату Кацуріна

На цьому ж знімку Дорофєєва продемонструвала нове зашифроване тату на руці Кацуріна. Співачка запропонувала шанувальникам розгадати значення татуювання та показала, що їй відповіли.



Дорофєєва показала нове тату Кацуріна / Фото з її інстаграму

Більшість фоловерів жартували на тему свині та будинку Дорофєєвої, до якого переїхав Кацурін.

Ось кілька найкумедніших варіантів:

"То щось на мові Андрія Єрмака. Нічого не ясно, але дуже цікаво".

"Старий кіт любить свиню, яка під грибами перетворюється на дівчину, яка любить діаманти і будинок".

"Я люблю їсти гриби з друзями і угорати зі Свиней разом з Надею в гарному будинку".

"Закохався в її посмішку, ржали, як свині, зробив пропозицію і заїхав жити в її дім".

"Люблю надю і своїх маленьких грибочків".



Шанувальники припустили, що означає тату Кацуріна / Фото з інстаграму Дороєєвої

Що відповів сам Кацурін

Згодом сам Кацурін вигадав ще один смішний варіант, що може означати його тату.

Дещо зашифрував у тату. Ладно, розповім: Якщо голити кота під 0, а їхні серця трансплантувати свиням, то, відкормивши їх спеціальними грибами, можна натренувати їх знаходити жіночі коштовності, загублені на пляжах. Така ідея,

– пожартував Михайло.



Кацурін пожартував з приводу нового тату / Фото з інстаграму Дороєєвої

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Дорофєєва та Дантес оголосила про розлучення. Причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного. У січні Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися.

Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.