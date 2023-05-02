Дорофєєва опублікувала в Instagram-сторіс романтичне фото, на якому обіймає коханого. Днями співачка показала, як відсвяткувала день народження з відомими друзями.
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Що може означати нове тату Кацуріна
На цьому ж знімку Дорофєєва продемонструвала нове зашифроване тату на руці Кацуріна. Співачка запропонувала шанувальникам розгадати значення татуювання та показала, що їй відповіли.
Дорофєєва показала нове тату Кацуріна / Фото з її інстаграму
Більшість фоловерів жартували на тему свині та будинку Дорофєєвої, до якого переїхав Кацурін.
Ось кілька найкумедніших варіантів:
- "То щось на мові Андрія Єрмака. Нічого не ясно, але дуже цікаво".
- "Старий кіт любить свиню, яка під грибами перетворюється на дівчину, яка любить діаманти і будинок".
- "Я люблю їсти гриби з друзями і угорати зі Свиней разом з Надею в гарному будинку".
- "Закохався в її посмішку, ржали, як свині, зробив пропозицію і заїхав жити в її дім".
- "Люблю надю і своїх маленьких грибочків".
Шанувальники припустили, що означає тату Кацуріна / Фото з інстаграму Дороєєвої
Що відповів сам Кацурін
Згодом сам Кацурін вигадав ще один смішний варіант, що може означати його тату.
Дещо зашифрував у тату. Ладно, розповім: Якщо голити кота під 0, а їхні серця трансплантувати свиням, то, відкормивши їх спеціальними грибами, можна натренувати їх знаходити жіночі коштовності, загублені на пляжах. Така ідея,
– пожартував Михайло.
Кацурін пожартував з приводу нового тату / Фото з інстаграму Дороєєвої
Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Дорофєєва та Дантес оголосила про розлучення. Причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного. У січні Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися.
Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.