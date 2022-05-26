Через відверті дописи Олени Мозгової у фейсбуці, які соцмережа часто оцінює як "мову ворожнечі", жінка завела собі інстаграм. Всього за кілька днів вона зробила чимало дописів, де показала кардинальну зміну іміджу.

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Найперше вона продемонструвала свою коротку стрижку. Олена іронічно зазначила, що вона дуже актуальна та зручна у такий час.



Олена Мозгова коротко підстриглась / Фото з інстаграму жінки

Проте це не всі зміни у її зовнішності – свою праву руку вона прикрасила виразним патріотичним татуюванням.

"Добрий вечір, ми з України", – написала жінка.



Олена Мозгова зробила патріотичне татуювання / Фото з інстаграму жінки

На ще одному фото продюсерка постала зі своєю донькою Соломією. Вона одягнула весь одяг кольору хакі та кепку з українським шевроном. Для завершення образу вона одягнула масивні окуляри.



Олена Мозгова з донькою Соломією / Фото з інстаграму жінки

Нагадаємо, що у січні 2022 року Олена повідомляла, що змогла схуднути на 22 кілограми за пів року. Вона підтримувала частково кето-дієту та повністю відмовилась від цукру, хлібу, каш та картоплі.

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