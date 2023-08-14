Музикант зізнався, що зробив тату в Лос-Анджелесі. Перед цим Бабкіна розкритикували за виконання пісні “Солдат” на виступі в США.
Цікаво Даша Квіткова підтвердила, що через суд ділить майно з Нікітою Добриніним
Бабкін вирішив набити собі тату на руці. Виявляється, артист не вперше артист у цьому місті робить татуювання, тож для нього це вже така собі традиція.
Для нового тату Сергій навіть створив власний ескіз. На руці співака тепер красуються геометричні фігури у вигляді стрілок: одна направлена догори, а інша – донизу.
Сергій Бабкін набив нове тату / Фото з його інстаграму
Спочатку Бабкін не став розповідати, що означає його новеньке тату. Він запропонував прихильникам здогадатися. Фани у коментарях поділилися своїми думками:
- "Сніжана та Сергій?",
- "Туди та назад до Харкова",
- "Обмін енергій".
- "Ракети летять на міст".
- "Вгору – вниз"
- "Шеврон?"
Згодом артист поділився значенням тату. Виявляється, ці геометричні фігури його бачення літер UA. Деякі шанувальники вгадали це.
Зазначимо, нині Сергій Бабкін зараз перебуває у США, він поїхав туди давати благодійні концерти. Щоправда, виконавець нарвався на критику. Користувачі обурені, чому музикант не повертається до України. Дехто навіть припускає, що Бабкін виїхав назавжди.