Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України популярними серед українців стали патріотичні татуювання. Даша Квіткова тривалий час перебувала в Тернополі, але після повернення до Києва звернулася до свого майстра та також набила символічні тату.

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Патріотичні татуювання Даші Квіткової

Дівчина обожнює різні тату. Зазвичай, робить одразу кілька нових. Цього разу блогерка набила патріотичні татуювання:

на зап'ясті дві скріпки – синього та жовтого кольорів, переплетені у формі серця;

під груддю карту України у патріотичних кольорах.

Також на руці Даші тепер є зображення маленького Лева, що символізує її первістка. А на кисті руки – красива чорна квітка.

Нові татуювання Даші Квіткової / Скриншоти з інстаграм-сторіз блогерки

Нагадаємо, нещодавно на патріотичне тату наважилася музична продюсерка Олега Мозгова. Жінка набила на руці татуювання на усю праву руку. На тлі чорних орнаментів квітів і блакитної стрічки зображений могутній тризуб з шаблею посередині.