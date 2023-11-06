Новостью знаменитость поделилась в инстаграмм-сторисе. Раньше мы рассказывали, кто из знаменитых пар сделал татуировку в честь второй половинки.

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Александра Зарицкая набила новое тату

Певица сделала татуировку на спине. Александра выбрала большое цветное изображение. По словам Зацицкой, сеанс длился пять часов, и это было очень больно.



Александра Зарицкая сделала новое тату / Фото из инстаграммы группы

К сожалению, исполнительница не объяснила, что означает новое тату. Однако она предложила поклонникам угадать его смысл.

Ну что, пять часов боли и вот такая красота. Кто знает, что значит?

– спросила у фанатов артистка.

Отметим, что Александра Зарицкая имеет много татуировок на теле. Так что новое тату лишь дополнило "коллекцию" артистки.



Александра Зарицкая имеет много татуировок / Фото из инстаграммы группы

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