Олегу Псюку з гурту Kalush Orchestra присвоїли звання "Почесний громадянин міста"

Солісту Kalush Orchestra, які перемогли на Євробаченні-2022, присвоїли звання "Почесний громадянин міста". Таке рішення одноголосно ухвалили на черговій сесії Калуської міської ради.

Гурт Kalush Orchestra приніс Україні третю перемогу на Євробаченні. Соліст колективу Олег Псюк родом з Калуша, де після повернення з Турина його тепло зустрічали місцеві.

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Тепер стало відомо, що Олег став почесним громадянином Калуша. Він продовжує говорити про Україну на культурному фронті, зі сцени Євробачення закликав врятувати захисників Маріуполя, які 14 травня ще перебували в блокаді на заводі "Азовсталь". Kalush Orchestra здобули для України дуже важливу перемогу і наблизили нас до великої перемоги на полі бою, на яку всі нетерпляче чекають.



Олег Псюк став почесним громадянином Калуша / Фото з інстаграму Суспільне. Євробачення

Життя Kalush Orchestra після Євробачення

У дорозі з Турина музикантів тепло зустріли на українському кордоні. Шанувальники та прикордонники вітали Kalush Orchestra, співали разом з ними "Stefania", фотографувалися, обіймалися.

Згодом колектив дав пресконференцію у Львові, де розповів про перемогу, заклик врятувати "Азовсталь", вбрання для виступу на Євробаченні-2022, нуль балів від національного журі України для Польщі.

Олег Псюк розповів, що скоро колектив вирушить у світове турне, де збиратиме кошти на підтримку України. Після перемоги на пісенному конкурсі Kalush Orchestra чекають у багатьох країнах світу.

Разом з Сергієм Притулою Олег оголосив про аукціон, де розіграють легендарну рожеву панаму, в якій артист виступав у Турині, а також статуетку мікрофона. Всі зібрані кошти будуть спрямовані у благодійний фонд Сергія Притули, який закуповує необхідні речі для військових Збройних Сил України. Лише за 2 дні вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Найбільша ставка на головний приз конкурсу – мікрофон – 19 717 доларів. Аукціон продовжується.

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